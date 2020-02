Traumhafter Abend für Serge Gnabry an der Londoner Stamford Bridge.

Der Bayern-Star schnürte gegen den FC Chelsea einen Doppelpack, wurde zum Man of the Match gekürt und steht damit nun bei sechs Toren in der laufenden Champions-League-Saison.

Kurios: Zuvor hatte Gnabry einen Viererpack in der Gruppenphase bei den Tottenham Hotspur erzielt, die ebenfalls aus London stammen. Gnabry ist damit nun laut Datendienstleister Opta nach Luis Figo in der Saison 1999/2000 der zweite Spieler, der bei zwei Auswärtsauftritten in London sechs Tore erzielte. Figo gelang dies gegen den FC Arsenal und den FC Chelsea.

Während er für die Bayern in London zum Torgaranten reift, erzielte er in seiner Zeit beim FC Arsenal, bei Spielen in London, keinen einzigen Treffer. Weitere Besonderheit: Gnabry ist der erste Spieler, der seine ersten sechs Tore in der Königsklasse gegen Teams aus einem Land, ja sogar aus einer Stadt erzielte. Diese Bestmarke wird ihm wohl so schnell niemand nehmen können.