Einige Fans von Paris Saint-Germain haben den Einzug ihrer Mannschaft ins Finale der Champions League ausufernd gefeiert und die Polizei damit auf den Plan gerufen.

Vor dem Parc de Prince und in den Stadien der Stadt versammelten sich offenbar Tausende Anhänger und ignorierten dabei die Corona-Beschränkungen.

Die Polizei musste am Dienstagabend eingreifen © Getty Images

Besonders auf den Champs-Élysées war einiges los, Feuerwerkskörper und einige Bengalos wurden gezündet, die Fans sangen und tanzten, der Verkehr wurde gebremst.

Videos in sozialen Medien zeigen, wie die Polizei auch Tränengas einsetzte, angeblich soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Frankreich hatte zuletzt einen Anstieg der Coronavirus-Fälle vermeldet, in der Öffentlichkeit sollen vermehrt Masken eingesetzt werden.

PSG hatte am Abend im Halbfinale in Lissabon mit 3:0 gegen RB Leipzig gewonnen und war erstmals in der Historie ins Endspiel eingezogen. Dort trifft die Mannschaft von Thomas Tuchel auf den FC Bayern oder Olympique Lyon.