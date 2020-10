In der Bundesliga ist Borussia Dortmund mit dem 3:0-Sieg über Schalke 04 Wiedergutmachung für die Auftaktpleite in der Champions League gelungen - nun muss der BVB aber auch in der Königsklasse daran anknüpfen.

Nach der Auftaktniederlage bei Lazio Rom müssen gegen Zenit St. Petersburg nun Punkte her (Champions League: Borussia Dortmund - Zenit Sankt-Petersburg, Mittwoch 21 Uhr im LIVETICKER).

Wie die Dortmunder das angehen wollen und wie die Situation im Kader aussieht, erläutert Trainer Lucien Favre in der Pressekonferenz ab 15.15 Uhr. Auch Thomas Delaney ist bei der PK dabei.

