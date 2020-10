Sechs Wochen nach dem Ende der Mission Triple - die durch den Triumph in der Champions League ein erfolgreiches Ende gefunden hat - beginnt für den FC Bayern schon die nächste Herausforderung: Mission Titelverteidigung in der Königsklasse.

Am Donnerstag werden ab 17 Uhr in Genf die Gruppen für die Saison 2020/21 ausgelost, als amtierender Champion sind die Bayern dabei natürlich besonders im Fokus.

Bayern droht eine Hammergruppe

Die Münchner, die am Mittwoch durch den Sieg im Supercup den fünften Titel im Jahr 2020 gewonnen haben, finden sich logischerweise in Topf 1 wieder. In diesem befinden sich die Meistern der Topligen sowie die amtierenden Titelträgern der europäischen Wettbewerbe - der Champions League und der Europa League. So kommt es, dass sich mit Zenit St. Petersburg, dem FC Porto und dem FC Sevilla Teams in Topf 1 befinden, die vermeintlich nicht zu den absoluten Top-Mannschaften des Kontinents gehören.

In Topf zwei befinden sich mit dem FC Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid, Manchester United, dem FC Chelsea und Borussia Dortmund absolute Schwergewichte Europas. Daher droht den Bayern auch eine Hammergruppe - im schlimmsten Fall könnte der deutsche Rekordmeister beispielsweise Manchester City oder den FC Barcelona aus Topf 2 in die Gruppe bekommen und Inter Mailand aus Topf 3.

In allen vier Töpfen ist eine deutsche Mannschaft vertreten. RB Leipzig (Topf 3) und Borussia Mönchengladbach komplettieren das deutsche Quartett in der Champions League. Gegen welche Teams spielen sie in der Gruppenphase, die am 20. Oktober beginnt?

SPORT1 begleitet die Auslosung in Genf im LIVETICKER:

+++ Es geht los +++

Moderator Pedro Pinto begrüßt die Zuschauer.

+++ Herzlich Willkommen zur CL-Auslosung +++

Auf wen trifft Titelverteidiger Bayern München in der Gruppenphase der Champions League? Und wie lauten die Gegner der anderen Deutschen Vereine, BVB, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach? In wenigen Minuten wissen wir mehr.

Die CL-Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, FC Bayern München, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla

Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam

Topf 3: RB Leipzig, Inter Mailand, Lazio Rom, FC Salzburg, Atalanta Bergamo, Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus, FC Krasnodar

Topf 4: Borussia Mönchengladbach, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, FC Brügge, Istanbul Basaksehir, FC Midtjylland, Stade Rennes, Ferencvaros Budapest