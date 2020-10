Julian Nagelsmann war am Mittwochabend bedient.

Zum einen kassierte er mit RB Leipzig eine 0:5-Pleite gegen Manchester United inklusive VAR-Ärger. Zum anderen musste er sich wieder einmal mit Fragen zu seinem Outfit herumschlagen, mit dem er für Aufsehen gesorgt hatte.

Auf die Frage, ob sein Sakko nun nicht als Glücksbringer in den Kleiderschrank wandern werde, meinte Nagelsmann bei Sky genervt: "Reden wir nicht so viel über meine Klamotten. Ich ziehe einfach an, was mir gefällt. Ich bin Fußballtrainer, kein Model."

Mit seinem karierten Sakko hatte er besonders im Netz viele Reaktionen hervorgerufen.

"Er ist angezogen, als wolle er mir eine brandneue Marketingkampagne präsentieren", war auf Twitter zu lesen.

Journalist Tom Williams vermutete gar eine verlorene Wette, ein anderer User verlieh dem Leipzig-Trainer aber den Preis für das beste Outfit des Abends. Ein United-Fan meinte: "Er sieht aus, als ob er zum Abschlussball kommt."

Nagelsmann hatte bei Sportsmail im Vorfeld der Partie erklärt: "Ich habe einen besonderen Anzug für Mittwoch. Die Hose wird nicht so besonders sein, aber der Rest schon etwas", erklärte der 33-Jährige und sprach von einem "britischen Stil".