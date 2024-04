Legende schwärmt von Kimmich - und stellt bei Bayern brisante Tuchel-Frage

Die niederländische Fußball-Legende Ruud Gullit freut sich über den Aufschwung der deutschen Nationalmannschaft - und schwärmt unter anderem von einem DFB-Star des FC Bayern.

„Deutschland hat gegen die Niederlande und Frankreich gespielt. Es ist gut, dass das DFB-Team wieder besser drauf ist. Denn man braucht ein gutes deutsches Team bei einer Europameisterschaft“, sagte Gullit in einer Medienrunde am Rande der Laureus Awards. Er habe sich gefragt, ob „die Schwächephase etwas damit zu tun hatte, dass es auch beim FC Bayern nicht lief. Das könnte sein.“

Das DFB-Team hatte sich zuletzt in zwei überzeugenden Auftritten gegen Oranje und Les Bleus durchgesetzt und damit eine neue Euphorie für die EM im eigenen Land entfacht.

Legende schwärmt von Bayern-Star

Insbesondere Joshua Kimmich hat es Gullit dabei angetan. „Ich liebe ihn. Jetzt spielt er wieder Rechtsverteidiger - come on! Deutschland und Bayern spielen gut, deswegen muss sich Kimmich anpassen. Aber für mich war Kimmich einer der besten Spieler, als er von rechts ins Mittelfeld gewechselt ist. Ein fantastischer Spieler“, sagte der frühere Niederlande-Kapitän, der 1988 in Deutschland Europameister wurde, auf SPORT1-Nachfrage.

Neben Kimmich war Gullit auch von einem Comeback im DFB-Team begeistert: „Deutschland war clever genug, Kroos zurückzuholen. Er kontrolliert das Spiel und den Ball. Ich mag auch den anderen Mittelfeldspieler von Leverkusen, mit dem Bart: Andrich. Der ist gut. Dann hast du eine gute Balance. Ich mag das Mittelfeld.“

Doch nicht nur die aktuelle Situation der deutschen Nationalmannschaft analysierte Gullit. Auch zum FC Bayern äußerte sich der 61-Jährige und überraschte mit einer Aussage: „Bayern München ist für mich Favorit auf den Champions-League-Titel. Ich habe es vor der Saison gesagt und dabei bleibe ich.“

Was wohl mit Trainer Thomas Tuchel passieren wird, wenn die Bayern tatsächlich den Henkelpott holen? Gullit grübelte hinsichtlich der brisanten Trainerfrage bei den Münchnern: „Ich weiß es nicht. Wenn Tuchel die Champions League gewinnt, was ist dann? Was macht Bayern dann?“

Gullit stolz auf de Ligt

Eine tragende Säule ist bei Bayern derzeit Matthijs de Ligt, was Landsmann Gullit sehr freut: „Es ist gut, dass de Ligt spielt. Bei ihm war es auch so, dass er mal gespielt hat und mal nicht - aber jetzt spielt er regelmäßig. Ich bin sehr stolz auf ihn. Er ist auch ein netter Junge. Das ist auch gut für das niederländische Nationalteam.“

