Bayerns Topstürmer Robert Lewandowski hat seine beiden Treffer beim 6:2-Sieg im Champions-League-Spiel beim FC Salzburg Stürmer-Legende Gerd Müller gewidmet.

"Ich möchte meine heutigen Tore einer wahren Legende, Gerd Müller, zum 75. Geburtstag widmen", schrieb der Pole auf Instagram. (Service: Die Tabellen der Champions League)

Für Lewandowski waren es die Treffer 69 und 70 in der Champions League. Damit liegt er auf Platz vier der ewigen Bestenliste der Königsliste, nur noch ein Tor fehlt ihm zu Real-Legende Raúl.

Lewandowski über Müller: "Treibt mich jeden Tag an"

Der 32-Jährige setzte seine emotionale Botschaft an den an Demenz erkrankten und in einem Pflegeheim lebenden Müller fort: "Das Ausmaß dessen, was du erreicht hast, treibt mich an, jeden Tag daran zu arbeiten, um deiner Größe zumindest ein Stück näher zu kommen."

Müller, der zahlreiche Tor-Rekorde wie den für die meisten Bundesliga-Treffer mit 365 Treffern hält, hatte am Dienstag seinen 75. Geburtstag gefeiert.