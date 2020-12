Bitterer Rückschlag für den BVB!

Wie die Dortmunder am Mittwochabend mitteilten, hat sich Torjäger Erling Haaland einen Muskelfaserriss zugezogen.

Der Norweger steht daher auch nicht im Kader für das Spiel gegen Lazio Rom am Abend. (Champions League: BVB - Lazio Rom, 21 Uhr im LIVETICKER)

BVB-Star Haaland droht längere Pause

Wie lange Haaland ausfallen wird, teilte der BVB nicht mit. Bei einem Muskelfaserriss ist in der Regel aber mit mindestens zwei Wochen Pause zu rechnen.

Nach der Partie gegen die Römer in der Königsklasse steht für Dortmund am Wochenende das Duell mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf dem Programm. (Tabelle der Bundesliga)

Haaland ist mit sechs Treffern aus vier Spielen der derzeit beste Torschütze in der Champions League.

Am vierten Spieltag erzielte er beim 3:0-Erfolg des BVB gegen den FC Brügge seine Tore 15 und 16 im zwölften Einsatz in der Königklasse.