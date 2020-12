Am Montag ab 12 Uhr findet in Nyon die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals statt, zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 wieder mit vier deutschen Mannschaften.

Nach der Auslosung analysiert SPORT1 die Paarungen und schätzt ein, wie realistisch das Weiterkommen für die deutschen Teilnehmer ist. (Champions League: Analyse der Auslosung im LIVESTREAM)

Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach warten gespannt auf ihre Gegner. Dieser darf im Achtelfinale weder aus dem eigenen Land kommen noch aus der eigenen Gruppe, die Gruppensieger werden den Gruppenzweiten zugelost.

Dadurch lassen sich laut des spanischen Statistikexperten MisterChip Wahrscheinlichkeiten für mögliche Paarungen errechnen. (Tabellen der Champions League)

SPORT1 hat alle Infos rund um die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League im Überblick.

Champions League, Achtelfinale: Wer ist qualifiziert?

Gruppensieger: FC Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, FC Chelsea, Manchester City, FC Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain

Gruppenzweite: Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Atlético Madrid, FC Barcelona, Lazio Rom, FC Sevilla, FC Porto, Atalanta Bergamo

Wann finden die Spiele statt?

Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League 2020/21 steigen am 16./17. und 23./24. Februar. Die Rückspiele finden am 9./10. und 16./17. März statt.

FC Bayern wieder gegen FC Barcelona?

Für den Titelverteidiger aus München kommt laut Statistik als wahrscheinlichster Achtelfinal-Gegner der FC Barcelona heraus. Die krisengeschüttelten Katalanen wecken bei den Bayern gute Erinnerungen. Denn die denkwürdige 8:2-Gala im Viertelfinale der vergangenen Saison ist gerade einmal vier Monate her.

BVB mit Edin Terzic zu Atlético Madrid?

Für den BVB wurde Atlético Madrid als wahrscheinlichster Gegner errechnet. Die Dortmunder sind aktuell komplett von der Rolle und trennten sich erst am Sonntag von Trainer Lucien Favre. Ein Achtelfinale gegen die Mannschaft von Diego Simeone erscheint unter diesen Umständen als Mammutaufgabe.

Leipzig hat gute Chance auf Real

Eine gänzlich andere Lage zeigt sich bei RB Leipzig. Die Sachsen sind in Top-Form und haben in den vergangenen Tagen durch einen Punktgewinn in München und einen Heimsieg gegen Manchester United ihr Selbstvertrauen weiter gepusht. Der für die Mannschaft von Julian Nagelsmann errechnete Gegner ist aber kein geringerer als Real Madrid.

Juve gegen Gladbach?

Von eben dieser Mannschaft wurden Borussia Mönchengladbach am letzten Gruppenspieltag die Grenzen aufgezeigt. Die Fohlenelf verlor deutlich mit 0:2 bei den Königlichen. Doch durch ein Unentschieden im Parallelspiel reichte es trotzdem zum Weiterkommen. Der wahrscheinlichste Gegner für die Borussia ist Juventus um Superstar Cristiano Ronaldo. (Spielplan der Champions League)

Am Montagmittag wird aus Wahrscheinlichkeiten letztlich Gewissheit: Dann steht fest, mit welchen Gegnern es die vier deutschen Mannschaften im Achtelfinale der Königsklasse tatsächlich zu tun bekommen.

So können Sie die Champions-League-Auslosung LIVE verfolgen:

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

TV: Sky Sport News, Eurosport

Stream: Sky Sport News, DAZN, UEFA.com