Rekordweltmeister Brasilien hat bei der Copa America im eigenen Land als Sieger der Vorrundengruppe A das Viertelfinale erreicht.

Im Gruppenfinale um den Spitzenplatz feierte die Selecao in Sao Paulo gegen den zuvor punktgleichen Verfolger Peru mit einem deutlichen 5:0 (3:0) seinen zweiten Turniersieg. Brasiliens Gegner in der Runde der besten Acht wird einer der Tabellendritten aus den Gruppen B oder C sein.

Bildergalerie So bunt ist die Copa America 25 Bilder

Die Peruaner rutschten in der Abschlusstabelle noch hinter Venezuela, das mit 3:1 (1:0) gegen das punktlose Schlusslicht Bolivien gewann, auf den dritten Rang zurück. Das Anden-Team kann aber noch auf einen der beiden Viertelfinalplätze für die zwei besten Gruppendritten hoffen.

Anzeige

Casemiro (12.), der frühere Bundesliga-Profi Roberto Firmino (19.) und Everton (32.) beseitigten schon vor der Pause für den achtmaligen Titelgewinner Brasilien alle Zweifel an der Viertelfinal-Teilnahme. Dani Alves (53.) und Willian (90.) sorgten nach dem Seitenwechsel für den Endstand. Gabriel Jesus (90.+3) vergab zudem noch einen Elfmeter.