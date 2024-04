FC Bayern? "Da muss sich jeder Trainer Gedanken machen!"

Rangnick zum FC Bayern? Reif hat Zweifel

Und wenn nicht? Zwar hat Rangnick ein Angebot vorliegen, dass er am Ende wirklich an der Säbener Straße unterschreibt, ist aber mitnichten sicher.

So reagiert Rangnick auf Hoeneß

Kommentatoren-Legende Marcel Reif bezifferte die Wahrscheinlichkeit eines Engagements im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 auf „50:50“, das deckt sich mit SPORT1-Informationen. Reif erklärte: „Ich glaube, er hat sich in manchen Dingen verändert. Er weiß genauso, was auf ihn zukommt, wie die Bayern wissen, was auf sie zukommt.“