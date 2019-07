Brasilien hat sich im Halbfinale der Copa América im Duell der Erzrivalen gegen Argentinien durchgesetzt.

Der Rekordweltmeister sicherte sich mit einem 2:0-Erfolg den Einzug ins Endspiel. Die Gastgeber gingen in der 19. Minute durch Gabriel Jesus in Führung. Zuvor erkämpfte sich Dani Alves im Mittelfeld den Ball, legte nach rechts zu Roberto Firmino, der die Kugel genau vor das Tor passte. Jesus hielt den Fuß hin und traf aus kurzer Distanz.

Argentiniens Aus besiegelte Firmino in der 71. Minute, nachdem Jesus einen Sprint aus der eigenen Hälfte bis in den gegnerischen Strafraum angezogen hatte und das Leder zum Liverpool-Star schob. Nach dem Treffer gab es heftige Proteste von Seiten der Argentinier, die vor der Szene ein Foul an Messi gesehen haben wollten. Auf der Tribüne kam es nach dem Siegtreffer zu Ausschreitungen zwischen Fans, die aufeinander losgingen. Die Polizei musste eingreifen.

"Es war ein hartes Spiel, aber wir waren sehr konzentriert", sagte Alves nach dem Abpfiff. "Ich bin sehr froh. Wir haben viel für diesen Sieg gearbeitet."