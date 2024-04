FC Bayern: Entpuppt sich eine vermeintliche Trumpfkarte als Luftschloss?

Die Trainersuche beim FC Bayern hält aktuell die Fußballwelt in Atem. Wer folgt auf den im Sommer scheidenden Thomas Tuchel? Wie weit sind die Verhandlungen mit dem möglichen Nachfolger Ralf Rangnick? Und kommt möglicherweise Meistercoach Xabi Alonso nach einer weiteren Saison in Leverkusen zum Rekordmeister?

Kommentatoren-Legende Marcel Reif ist sicher, die Antwort auf diese Frage zu kennen: Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zeigte er sich am Sonntagmittag überzeugt, dass Alonso bei einem anderen Klub im Wort steht.

„Der wird die Dinge mit Real Madrid geklärt haben“, sagt Reif: „Xabi Alonso mit seiner Geschichte, mit seiner Sprache - da kann der gar nicht Nein sagen. Das Verhältnis zwischen Leverkusen und der Führung von Real ist so intakt - da werden Dinge in Ruhe besprochen, das soll es auch geben auf der Welt.“

Alonso war als Spieler fünf Jahre für Real aktiv und begann in der Jugendabteilung der „Königlichen“ auch seine Trainerkarriere. Bei Real steht aktuell noch Altmeister Carlo Ancelotti an der Seitenlinie, sein Vertrag gilt bis 2026. Dass es schon vorher zu einer einvernehmlichen Stabübergabe kommt, ist nicht auszuschließen. Reif hält für gewiss: „Wenn die Bayern diese Trumpfkarte in der Hinterhand zu haben glauben: Das halte ich für völlig illusorisch.“