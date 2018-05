Lukas Hradecky hat den "Kult"-Jubel von Franck Ribery kopiert und dem Bayern-Star nach der Niederlage im DFB-Pokal-Finale (1:3) einen weiteren Stich versetzt.

In einem kurzen Video-Clip von EintrachtTV wurde der Keeper von Eintracht Frankfurt in der Kabine aufgefordert, mit dem DFB-Pokal zu jubeln. Der Finne fragte zunächst überrascht nach, was er tun oder rufen müsse.

Anschließend stemmte er den Pokal in die Höhe und rief laut "Jubel"! Die Eintracht twitterte dazu schlicht: "Lukas Hradecky kann jubeln".

Hintergrund des Clips: Bei der Meisterfeier des FCB wurde Ribery von einem Kameramann aufgefordert, mit der Meisterschale zu jubeln. Der 35-Jährige rief anschließend nur das Wort "Jubel" in die Kamera und sorgte damit in den Sozialen Netzwerken für Lacher.

In den vergangenen Tagen hatten bereits Handballspieler Andy Schmid und Eishockey-Profi Sven Andrighetto Riberys verrückten Jubel kopiert.