Die Generalprobe gegen Hertha BSC ist gelungen, nun träumt RB Leipzig vom historischen ersten Halbfinale im DFB Pokal.

Dabei geht es für die Sachsen allerdings ausgerechnet zum Pokal-Angstgegner FC Augsburg (DFB Pokal: FC Augsburg - RB Leipzig, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Bereits zweimal musste RB gegen die Fuggerstädter die Segel streichen, 2012 scheiterte man in der zweiten Runde, zwei Jahre später war bereits in Runde eins Feierabend.

Überhaupt konnte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick noch nie in der WWK Arena gewinnen, zuletzt gab es in der Hinrunde ein torloses Unentschieden in der Heimspielstätte der Augsburger.

Anzeige

Augsburg will Pokal gewinnen - RB träumt vom Halbfinale

Entsprechend selbstbewusst zeigte sich angesichts dessen auch FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. "Wir wollen den Pokal gewinnen", kündigte der 52-Jährige trotz der zuletzt bitteren 0:3-Niederlage in der Liga gegen Abstiegskandidat Nürnberg an. "Dafür musst du auch das Viertelfinale gewinnen. Aber mit so einer Leistung haben wir keine Chance", schob er nach der Pleite beim "Club" jedoch nach.

Nur einmal kam Augsburg im Pokal weiter als in dieser Saison, 2010 scheiterte man nach Siegen gegen Ingolstadt, Freiburg, Duisburg und den 1. FC Köln erst im Halbfinale an Werder Bremen. Davon konnte man bei RB Leipzig bislang nur träumen. Das Achtelfinal-Aus gegen den VfL Wolfsburg vor vier Jahren war bislang das höchste der Gefühle für den erst 2009 gegründeten Verein.

Mit dem Rückenwind des 5:0-Erfolgs zuletzt gegen Berlin will die Rangnick-Truppe nun für den größten Pokal-Erfolg der noch jungen Klub-Historie sorgen und den nächsten Schritt in Richtung des Finales am 25. Mai im Olympiastadion machen. Man wolle "unbedingt" ins Endspiel hatte Emil Forsberg nach dem Spiel gegen die Hertha angekündigt. "Dieses Jahr ist alles möglich im DFB-Pokal", fügte Kevin Kampl unterstützend hinzu.

Einsatz von Emil Forsberg noch fraglich

Erneut nicht mit von der Partie wird aller Voraussicht nach Lukas Klostermann sein. Der etatmäßige Rechtsverteidiger hatte sich bei seinem Länderspiel-Debüt gegen Serbien einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Auch hinter dem Einsatz von Forsberg steht noch ein Fragezeichen.

"Man muss vorsichtig sein und kann nicht jeden dritten Tag ein Spiel absolvieren", hatte der Schwede, der in dieser Saison des Öfteren mit Leistenproblemen zu kämpfen hatte, am Samstag erklärt.

Jetzt das aktuelle Trikot von Augsburg und Leipzig kaufen - hier geht es zum Shop | ANZEIGE

Bei den Gastgebern ist dagegen noch offen, ob Trainer Manuel Baum die lange Zeit angeschlagenen Alfred Finnbogason, Jeffrey Gouweleeuw und Dong-Won Ji aufbieten wird. Jonathan Schmid (Fußsohlenverletzung) und Reece Oxford (Grippe) fallen voraussichtlich ebenso aus, wie die dauerverletzten Konstantinos Stafylidis, Raphael Framberger und Julian Schieber.

Ab dem Viertelfinale können die Schiedsrichter auf den Video-Assistenten zurückgreifen.

So können Sie FC Augsburg - RB Leipzig LIVE verfolgen:

TV: ARD, Sky

Stream: Sportschau.de, Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App