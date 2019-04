Der Karneval gehört ins Rheinland, das Oktoberfest zu München und Marc Schnatterer? Der gehört einfach zum 1. FC Heidenheim. Obwohl der 33-Jährige noch aktiv Fußball spielt, ist er beim Zweitligisten längst eine Legende.

Schon jetzt ist es schwer vorstellbar, dass der Mittelfeldspieler nochmal für einen anderen Klub spielen wird. Wenn Vereinstreue im deutschen Fußball gelebt wird, dann von Schnatterer.

2008 wechselte er von der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC nach Heidenheim und schnürt seitdem seine Fußballschuhe für den FCH. Zusammen mit Trainer Frank Schmidt verkörpert Schnatterer wie kein anderer Profi den Klub, der seit 2014 in der Zweiten Liga spielt.

Am Mittwoch kommt es zu einem Highlight in der Karriere des Offensivspielers, der lange und immer wieder von Bundesligisten umworben wurde. Für Schnatterer und seine Kollegen steht der Auftritt im DFB-Pokal beim FC Bayern an. (DFB-Pokal: FC Bayern - 1. FC Heidenheim ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Schnatterer: "Da bin ich auch wie ein Kind"

"Es ist schon ein Traum, der nochmal in Erfüllung geht. Wir haben noch nie gegen den FC Bayern gespielt, kein Freundschaftsspiel und kein Pflichtspiel. Jetzt dürfen wir im Viertelfinale gegen die Bayern spielen", sagt Schnatterer zu SPORT1.

"Ich bin zwar schon eine Weile dabei und ein bisschen älter, aber da bin ich auch wie ein Kind. Ich freue mich unglaublich darauf. Man hat immer einen Grinser im Gesicht, wenn man das hört."

Das Spiel gegen das Münchner Starensemble sei "eine absolute Belohnung, für unsere Stadt eine überragende Geschichte". Vor dem Spiel werde es kribbeln, meint Schnatterer.

"In der Stadt wird man nicht auf die Zweite Liga angesprochen, sondern auf das Spiel gegen die Bayern. Gefühlt möchte jeder dabei sein. Heute Abend wird Heidenheim sehr ruhig und leer sein", sagt Heidenheims Coach Frank Schmidt zu SPORT1.

Schnatterer outet sich als Fan des Rekordmeisters. "Es ist kein Geheimnis, dass ich fast immer den Bayern die Daumen gedrückt habe. Mein Vorbild war immer Mehmet Scholl, wegen seiner Spielart und seiner Freistöße, die mich fasziniert haben."

Schnatterer schon an Aufstieg beteiligt

Was macht Schnatterer aus, was macht ihn so beliebt? Der rotblonde Linksaußen ist ein bodenständiger Typ, der im Interview ganz offen zugibt, dass auch Fast Food auf seinem Essensplan steht. Seine Liebe zum Verein drückt er in einem Satz aus: "Ich lebe meinen Traum hier."

Schnatterers Geschichte in Heidenheim ist auch eine Geschichte von Romantik - und darüber, dass Vereinstreue auch in Zeiten des modernen Fußball-Business noch möglich ist.

Allein die vergangenen Jahre zeigen die enge Bindung zwischen Verein und Spieler. Im September 2014 gab der Verein die Verlängerung von Schnatterers Vertrag bekannt. Vertragsdauer: Fünf Jahre. Das gab es in der Zweiten Liga noch nie.

Schnatterers Erfolgsstory sucht ihresgleichen. In der Saison 2011/12 brachte er herausragende Leistungen und galt auf seiner Position als der beste Spieler der 3. Liga.

Ende Mai 2012 verlängerte er seinen Vertrag erneut um ein weiteres Jahr bis 2015 (nachdem er diesen bereits zuvor im Dezember 2011 bis Sommer 2014 ausgedehnt hatte). Am Ende der Saison 2013/14 stieg er mit dem FCH als Meister der 3. Liga auf. Schnatterer hatte mit 13 Toren maßgeblich dazu beigetragen.

Schmidt: Schnatterers Start "war holprig"

Dabei war der Anfang gar nicht so einfach. "Der Start war holprig", erinnert sich Schmidt. "Mark hat sich am Anfang hier gar nicht wohlgefühlt. Wenn man berücksichtigt, dass daraus zehn Jahre geworden sind, dann ist das fantastisch - eine tolle Geschichte, die er hier geschrieben hat.“

Schmidt gerät ins Schwärmen. "Was Mark hier sportlich und menschlich geleistet hat, besonders für die Integration der Spieler, aber auch innerhalb des Vereins und für die Fans, das ist unglaublich. In all den Jahren ist er mit seinen Aufgaben gewachsen", sagt der Coach. Der 45-Jährige (seit 2007 im Verein) genießt wie Schnatterer in Heidenheim Kultstatus.

"Jeder von uns weiß, wo er herkommt. Das gilt auch für mich. Zusammen haben wir uns den Anforderungen letztendlich angepasst und sind diesen Entwicklungsschritt mit jeder Liga auch gegangen", meint Schmidt. "Es ist schon mein Anspruch, dass man sich nicht wichtiger nimmt, als man ist. Dass man das auch ein Stück weit vorlebt. Gerade der Umgang ist uns sehr wichtig, Dinge werden direkt angesprochen."

Schnatterer gibt das Lob an seinen Chef gerne zurück: "Er ist immer bereit, neue Wege zu gehen. Um nicht zehn Jahre dasselbe zu machen. Das hat er seit ich hier bin immer wieder geschafft."

Einmal hat Schnatterer überlegt

Wechselabsichten gab es eigentlich nie. Einmal - im Sommer 2013 - überlegte er kurz, erinnert sich Schnatterer. "Als wir den Relegationsplatz noch abgegeben haben, habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich mich verändern soll. Aber der Verein hat mich mit ins Boot geholt, und der Aufstieg mit dem eigenen Verein war natürlich schöner."

Es seien Gedanken gewesen, "den Fußball nebenher so laufen zu lassen und ein Studium zu beginnen", erinnert sich Schnatterer. "Ich bin aber glücklich und dankbar, dass mich Frank Schmidt und Holger Sanwald davon überzeugt haben, dass es der richtige Weg ist."