Beide Städte liegen nur rund 15 Kilometer voneinander entfernt. Delmenhorsts Vorsitzender Manfred Engelbart sprach nach der Auslosung von einer Stadtmeisterschaft.

Die Partie zwischen Delmenhorst und Brermen wurde auf Samstagabend 20.45 Uhr terminiert. Damit hat die Partie ein Alleinstellungsmerkmal, denn keine weitere Erstrundenbegegnung findet parallel statt. (DFB-Pokal: SV Atlas Delmenhorst – Werder Bremen ab 20.45 Uhr im Liveticker)

Partie wird im Weserstadion ausgetragen

Das Delmenhorster Stadion fasst nur knapp 12.000 Zuschauer (freigegeben ist es aktuell für 6000 Zuschauer), deshalb entschloss sich der Fünftligist auf sein Heimrecht zu verzichten und ins Weserstadion umzuziehen.

Dies sollte sich auch finanziell lohnen, denn das Spiel ist nahezu ausverkauft. Gemäß den Statuten werden die Einnahmen zwischen beiden Klubs geteilt.

Die Fans von Werder bleiben dabei wie gewohnt in der Ostkurve, die Anhänger von Atlas dürfen sich auf der kompletten Westkurve ausbreiten.

Delmenhorst schnuppert Stadion-Luft

Am vergangenen Sonntag durften die Spieler des SV Atlas Delmenhorst schon einmal Stadionluft schnuppern. Werder Bremen hatte eine spezielle Stadionführung angeboten, um den Amateuren die Nervosität zu nehmen.

"Für uns ist es eine tolle Einstimmung auf das Spiel", sagte Trainer Key Riebau.

Werder startet in zwei Wochen gegen Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga-Saison 2019/20. Delmenhorst ist bereits in die neue Saison gestartet und rettete im ersten Spiel der Saison ein Remis gegen den VfL Oldenburg.

