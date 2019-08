Knapp 35 Jahre liegt der größte Erfolg des KFC Uerdingen bereits zurück.

Als Bayer 05 Uerdingen gewann der Klub 1985 mit Trainer Karl-Heinz Feldkamp den DFB-Pokal – dank eines 2:1-Erfolgs im Endspiel gegen den FC Bayern München.

Horst Feilzer und Wolfgang Schäfer erzielten damals die Treffer, zu den größten Stars zählten die beiden Funkel-Brüder Friedhelm und Wolfgang sowie Abwehr-Boss Matthias Herget.

Im Jahr darauf erreichte Uerdingen noch das Halbfinale im Pokal der Pokalsieger, ehe der Verein ab Mitte der 90er Jahre mit dem Wegfall der Bayer AG nach und nach in der Bedeutungslosigkeit verschwand.

Seit 2018 ist Uerdingen nach dem Aufstieg in die 3. Liga zurück im Profifußball und will unter dem russischen Investor Mikhail Ponomarev hoch hinaus.

Uerdingen gegen BVB in Düsseldorf

Nach Jahren der Tristesse wird am Freitag ein Hauch der früheren Glanzzeiten über den Drittligisten hinwegwehen, aber nicht über das altehrwürdige Grotenburg-Stadion in Krefeld, sondern über die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, wo Uerdingen seine Heimspiele austrägt.

Back to the roots heißt es, was die Trikotwahl des KFC für den Pokalkracher angeht, denn Uerdingen wird in den aktuellen hellblauen Ausweichtrikots antreten.

Mitte der 80er Jahre feierte Uerdingen viele seiner Triumphe in hellblauen Trikots und will jetzt gegen Dortmund an die erfolgreiche Zeit anknüpfen…