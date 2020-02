Der Ball rollt wieder, der DFB-Pokal steht vor der Tür.

Auch der Pokalwettbewerb ist aus der Winterpause zurück, es stehen die Achtelfinals an. Am Dienstagabend kommt es gleich zu zwei Topspielen.

Das Achtelfinale zwischen Werder Bremen und dem BVB ist eine Neuauflage des Vorjahres. Auch im Achtelfinale der vergangenen Spielzeit trafen beide Teams aufeinander, nun kommt es also zur Revanche. (DFB-Pokal, Achtelfinale: Werder Bremen - BVB, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

BVB will Revanche für vergangene Saison

Das Spiel in Dortmund in der vergangenen Saison war an Dramatik kaum zu überbieten. Nach 90 Minute stand es 1:1. In der Verlängerung ging Dortmund dann zweimal in Führung, doch die Hanseaten gleichen beide Male aus. Schließlich sorgte Max Kruse mit dem entscheidenden Elfmeter für Bremer Glückseligkeit und Dortmunder Trauer.

Die Dortmunder brennen beim Wiedersehen in Bremen auf Revanche. Und sie haben im Vergleich zur vergangenen Saison eine entscheidende Waffe auf ihrer Seite: Erling Haaland. Der 19 Jahre alte Norweger, der im Winter von RB Salzburg nach Dortmund kam, fügte sich in Dortmund blendend ein, erzielte in den ersten drei Bundesliga-Spielen ganze sieben Treffer.

"Wir sind der krasse Außenseiter", erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt, "Dortmund ist derzeit in einem absoluten Flow. Wir nicht so." Für die Bremer ist der Pokal nicht oberste Priorität, jedoch eine willkommene Abwechslung zum Bundesliga-Alltag. Denn dort herrscht purer Abstiegskampf. Am vergangenen Wochenende verlor die Kohfeldt-Elf beim FC Augsburg. Dennoch wollen die Bremer den Pokal nicht einfach herschenken, betonte Sportchef Frank Baumann. Im Gegenteil: Er sei eine Chance, wieder Selbstvertrauen zu tanken.

Bei den Dortmundern steht neben Haaland noch ein weiterer Neuzugang im Rampenlicht: Emre Can. Der Last-Minute-Transfer könnte gegen Werder sein Debüt feiern.

Nübel mit erstem Heimspiel seit Wechselentscheidung

Im Parallelspiel kommt es zu einer Neuauflage einer Partie, die es erst vor wenigen Tagen in der Bundesliga gab. Der FC Schalke 04 empfängt Hertha BSC. (DFB-Pokal, Achtelfinale: FC Schalke 04 - Hertha BSC, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Am vergangenen Wochenende war es eine Partie geprägt von wenigen Highlights. 0:0 war das Endergebnis. Das Gute am Pokal: Hier wird es definitiv einen Sieger geben.

Bei der Hertha könnte Neuzugang Krzystof Piatek sein Startelf-Debüt gegeben. Der millionenschwere Wintertransfer wurde gegen die Königsblauen eingewechselt.

Interessant wird auch, wie die Schalke Fans ihren Torwart Alexander Nübel begrüßen. Der 23-Jährige bestreitet sein erstes Heimspiel nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Bayern München zur kommenden Saison.

So können Sie das Achtelfinale des DFB-Pokals LIVE verfolgen:

TV: Sky/ARD

Livestream: Sky Ticket/Sportschau.de

Liveticker: SPORT1.de