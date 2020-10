Der FC Bayern will im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren seiner Favoritenrolle gerecht werden - auch ohne einige Nationalspieler, dafür mit einigen neuen Stars.

Wegen der Länderspielreisen einiger Leistungsträger muss Bayern-Trainer Hansi Flick seine Elf für das Erstrundenspiel gegen den Oberligisten am Donnerstag (ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1) umbauen.

DFB-Pokal, 1. Runde: 1. FC Düren - FC Bayern am Donnerstag, ab 19 Uhr live im TV auf SPORT1, im Stream und auf SPORT1.de

Anzeige

Auf der Pressekonferenz vor der Partie erläutert Flick seine Pläne. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER:

+++ Flick über Süle und Lewandowski +++

"Niklas Süle ist eine Option für morgen. Ich habe mit Robert telefoniert, er hat gleich am nächsten Tag gesagt, dass es nicht so schlimm ist. Dann schauen wir mal wie er, David Alaba und unsere Franzosen aus dem Spiel herauskommen."

+++ Flick über Nationalmannschaft +++

"Ganz ehrlich, ich habe mit der Nationalmannschaft auch schon solche Momente erlebt. Es ist auch die Pflicht, mal Dinge auszuprobieren. Die Situation ist auch für Jogi Löw nicht einfach. Man hat kaum Zeit, Dinge einzuspielen. Es ist enorm wichtig, dass man diese Einheiten hat. Ich finde es sehr übertrieben, was mit Jogi passiert. Er hat einen sensationellen Job gemacht. Ich weiß, dass sich die jetzigen Experten auch damals aufgeregt haben, wenn die damaligen Experten etwas gesagt haben. Das tut dem deutschen Fußball und der Sache nicht gut. Jogi Löw macht einen sehr guten Job. Wir müssen schauen, dass wir Spieler, Stürmer und Außenverteidiger, ausbilden. Das müssen wir gemeinsam angehen und kommunizieren wie wir gemeinsam die Dinge angehen. Man muss ein bisschen zurückgehen und Schärfe herausnehmen. Die Arbeit, die er macht ist sensationell."

+++ Flick über Javi Martinez +++

"Wenn man irgendwohin möchte, müssen erstmal Angebote da sein. Es war keines da, das Javi zugesagt hat. Für Marc Roca kann er eine Hilfe sein. Wir schicken die Spieler immer in den Deutschunterricht, dass sie sich schnellstmögliche integrieren. Ansonsten spricht er sehr gut Englisch, von daher gibt es keine Probleme."

+++ Flick über möglichen Zoff bei Transfers +++

"Es sind Dinge, die immer mal wieder passieren. Ich bin dann zufrieden mit den Neuen, wenn sie zu 100 Prozent das herausholen, was in ihnen steckt. Ich bin happy, dass die Transferperiode zu Ende ist. Alles andere ist Vergangenheit, das ist nicht für Ihre Ohren bestimmt."

+++ Flick über das Training in der Länderspielpause +++

"Wir haben Spieler, die Erfahren sind und viele Spiele gemacht haben. Wir haben Alphonso Davies auch mal bewusst die Zeit gegeben, runterzufahren. Es war wichtig, die neuen Spieler kennenzulernen. Die anderen Spieler kenne ich."

+++ Wird Elfmeterschießen geübt? +++

"Ne, wir hoffen, dass wir kein Elfmeterschießen brauchen."

+++ Flick über Marc Roca +++

"Er kann eine gute Balance und Ballsicherheit ins Spiel bringen. Er wird seine Zeit brauchen, um unsere Idee vom Fußball zu verinnerlichen. Die Zeit wird er bekommen."

+++ Flick über den engen Zeitplan +++

"Das ist eine große Herausforderung. Wir müssen schauen, dass wir die richtigen Spieler zur richtigen Zeit einsetzen. Wir müssen individuell schauen wie die Belastung aussieht. Diese Aufgabe müssen wir managen."

+++ Flick über Neuzugänge +++

"Wir haben Spieler mit sehr hohem technischen Niveau verpflichtet, der erste Eindruck war sehr positiv."

+++ Flick schnauft durch +++

"In Gedanken ist man immer ein bisschen bei der Arbeit, dennoch konnte ich ein, zwei Tage durchschnaufen."

+++ Richards fällt aus +++

"Er hat Probleme mit der Wadenmuskulatur gehabt, deswegen ist er für morgen und auch für Samstag nicht vorgesehen."

+++ Flick über Neuer und Nübel +++

"Ich denke, Manu hat auch Verständnis, dass wir morgen Alex Nübel spielen lassen."

+++ Flick über Düren +++

"Wir finden gut, dass wir in München spielen können. Ich weiß selbst, was für eine Aufgabe das ist. Mit sehr viel Vorfreude geht man in das Spiel rein und will in der Allianz Arena zeigen, was man kann. Jeder einzelne wird über sich herauswachsen. Da müssen wir schauen, dass wir 100 Prozent Mentalität an den Tag legen, mit 95 Prozent geht das nicht."

+++ Flick über Eindrücke der Neuen +++

"Es ist nicht ganz so einfach, das wird eine große Herausforderung. Ich war mit dem Training sehr zufrieden. Mit den neuen Spielern bin ich erst zufrieden, wenn sie 100 Prozent ihre Leistung abrufen."

+++ Flick nimmt Gegner ernst +++

"Ob das Barcelona, Dortmund oder Bielefeld ist, ist egal. Wir nehmen das ernst und haben uns dementsprechend vorbereitet. Für uns zählt: Wir wollen weiterkommen. Die Nationalspieler werden nicht spielen, trotzdem haben wir einen Kader, um in die nächste Runde einzuziehen."

+++ Flick legt los +++

Die Pressekonferenz beginnt.

+++ Bayern-Neuzugänge vor Debüt +++

Als Ersatz für Lewandowski ist nach SPORT1-Informationen Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting im Sturm eingeplant. Auch der kurz vor Schließung des Transferfensters verpflichtete Rechtsverteidiger Bouna Sarr steht für seinem Bayern-Debüt, gleiches gilt für Mittelfeldspieler Marc Roca. Douglas Costa könnte in der Offensive zudem sein Comeback feiern. Im Tor steht Alexander Nübel vor seinem ersten Pflichtspiel für die Bayern.

+++ Lewandowski noch bei Polens Nationalteam +++

Der zuletzt angeschlagene Robert Lewandowski soll am Mittwochabend noch in der Nations League gegen Bosnien & Herzegowina auflaufen und ist daher für die Pokalpartie am Donnerstag in der Allianz Arena kein Thema.

Auch die übrigen Nationalspieler Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Robert Lewandowski, David Alaba und Joshua Zirkzee (U21 Niederlande) kamen gerade erst wieder an der Säbener Straße an oder sind noch für ihre Länder unterwegs.