Auch wenn noch nicht alle Teilnehmer feststehen: Am Sonntag werden die Achtelfinal-Paarungen des DFB-Pokals ausgelost.

Wie auch sonst findet die Ziehung der Partien in der ARD-Sportschau (ab 17.30 Uhr) statt - anders als sonst haben aber nur vierzehn von sechzehn Teilnehmern ihr Ticket für die nächste Runde auch schon sicher. Denn zwei Spiele wurden verschoben.

Sowohl der FC Bayern als Bayer Leverkusen traten kurz vor Weihnachten nicht mehr zu ihren Pokalspielen an. Wegen der hohen Belastung bei den Topteams wurde hier ein neuer Spielplan erstellt. Nachgeholt werden die Partien erst nach der Auslosung: Leverkusen bekommt es am 12. Januar mit Eintracht Frankfurt zu tun, die Bayern spielen am 13. Januar gegen Holstein Kiel.

Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald wird die Ziehung übernehmen. Zudem lost der frühere Gewinner der Vierschanzentournee das Viertelfinale der Frauen aus.

Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes. Die Achtelfinals werden am 2. und 3. Februar 2021 gespielt, die Viertelfinals am 2. und 3. März. Auf die Halbfinals am 1. und 2. Mai folgt das Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai, Titelverteidiger ist Bayern München. SPORT1 wird sowohl im Achtel- als auch im Viertelfinale eine ausgewählte Partie live übertragen.

Das Viertelfinale der Frauen wird am 20. und 21. März 2021 ausgetragen, das Halbfinale am 3. und 4. April 2021. Das Endspiel in Köln steigt am 29. Mai.

Diese Teams sind bei den Männern schon qualifiziert:

Bundesliga:

FC Schalke 04

1. FC Köln

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart

Werder Bremen

2. Bundesliga:

SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98

SC Paderborn 07

Jahn Regensburg

VfL Bochum

Regionalliga:

Rot-Weiss Essen

So können Sie die Pokal-Auslosung live verfolgen:

TV: ARD

Stream: ARD

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App