Anthony Modeste steht vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zu AS Saint-Étienne.

Horst Heldt bestätigt bei SPORT1: "Wir haben uns lange mit Anthony und seinen Beratern ausgetauscht. Alle Seiten halten einen Wechsel für die beste Option. Zurzeit befinden wir uns in Gesprächen mit Saint-Étienne. Wir sind guter Dinge, dass der Wechsel noch klappt."

Das Transferfenster in Frankreich schließt um Mitternacht.

Nach SPORT1-Informationen übernimmt der französische Erstligist große Teile des üppigen Gehalts (3,5 Millionen Euro).

Modeste vor besonderem Wechsel zu AS Saint-Étienne

Modeste hat in Köln noch einen Vertrag bis 2023. Der 32-Jährige blieb in dieser Saison in acht Bundesligaeinsätzen ohne Tor. Seinen einzigen Treffer in dieser Spielzeit erzielte Modeste beim 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück in der zweiten Runde des DFB-Pokals. (DFB-Pokal, Achtelfinale: Jahn Regensburg – 1. FC Köln, Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Zuletzt hatten die Kölner in Emmanuel Dennis vom FC Brügge einen neuen Stürmer geholt.

Für Modeste wäre das ein besonderer Wechsel, Papa Guy (verstarb 2018) spielte früher für den französischen Rekordmeister.

Modeste hatte im November 2018 zum zweiten Mal beim 1. FC Köln unterschrieben, nachdem er 2017 nach zwei erfolgreichen Jahren im FC-Trikot nach China zu Tianjin Quanjian gewechselt war.