Ein Wechsel von Dele Alli schien in diesem Winter so gut wie besiegelt zu sein. Der 24-Jährige spielte unter Trainer José Mourinho in dieser Spielzeit bei Tottenham keine Rolle. Lediglich vier Kurzeinsätze absolvierte Alli in der Premier League und schaffte es neun mal nicht einmal in den Kader. Lediglich in der Europa League, dem League Cup oder dem FA Cup durfte der ehemalige Leistungsträger spielen.

Vor allem Paris Saint-Germain wurde immer wieder mit dem englischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Doch nun bahnt sich eine überraschende Wende an. Gegen Marine durfte Alli beim 5:0-Erfolg im FA-Cup am Sonntag beginnen. "Es war natürlich nicht das Spiel, um die Qualität zu messen", sagte Mourinho zunächst noch zurückhaltend.

Dann wurde er deutlicher: "Ich bin sehr glücklich mit ihm. Er zeigt Professionalität und Einstellung." Der Coach stellte seinem offensiven Mittelfeld sogar einen Startplatz im nächsten Ligaspiel gegen Aston Villa in Aussicht. "Ich wäre nicht überrascht, wenn Dele nächsten Mittwoch bei uns spielen würde', erklärte Mourinho.

Er plant offenbar wieder mit seinem Spielmacher.

Sonntag, 10. Januar

+++ 20.48 Uhr: Sohn von England-Legende zu Schalke? +++

Der FC Schalke 04 hat seine schier endlose Sieglosserie am Samstag mit einem 4:0 gegen die TSG Hoffenheim endlich beendet. Trotz des Befreiungsschlages wünscht sich Trainer Christian Groß weitere Neuzugänge.

Mit Sead Kolasinac ist den Schalkern bereits ein Coup in dieser Transferphase gelungen. Nun haben die Knappen wohl ein Auge auf einen weiteren in England aktiven Spieler geworfen.

Tom Ince vom Zweitligisten Stoke City könnte die offensive Außenbahn bei S04 verstärken. Der Engländer ist bei seinem Verein nur noch zweite Wahl und angeblich sind auch der VfL Wolfsburg und OSC Lille an ihm interessiert, so berichtet die Daily Mail.

Schalke hat aber einen entscheidenden Vorteil: Erst vor kurzem haben die Königsblauen Rabbi Matondo an die Potters verliehen. Eine Verbindung auf die Insel ist also bereits vorhanden.

Tom Ince ist der Sohn von England-Legende Paul Ince, der unter anderem für Manchester United und den FC Liverpool spielte.

+++ 17.33: Reinier zum Ronaldo-Klub? Das sagt Zorc +++

Reinier spielt bei Borussia Dortmund kaum eine Rolle. Lediglich acht Kurzeinsätze stehen für ihn zu Buche. Dabei sollte der Brasilianer beim BVB Spielpraxis sammeln und wurde dafür von Real Madrid bis 2022 an den Bundesligisten verliehen.

Nun steht offenbar das vorzeitige Ende der Leihe an. Laut der spanischen Tageszeitung ABC hat Ronaldo bei den Königlichen nach einer Leihe von Reinier nachgefragt.

Ronaldo ist bei Real Valladolid der Präsident und mit Real-Boss Florentino Perez befreundet. Die Zeitung berichtet, dass die Chancen für Valladolid gut sind. Auch Real-Trainer Zinedine Zidane will laut ABC, dass Reinier andernorts Spielpraxis sammelt. Das 18 Jahre alte Supertalent soll ebenfalls eine Rückkehr nach Spanien bevorzugen.

Bei SPORT1 äußerte sich Sportdirektor Michael Zorc am Sonntagnachmittag zur Zukunft des 18-Jährigen: "Wir haben nun mal eine sehr große Konkurrenz in der Offensive. Wir möchten ihn grundsätzlich nicht abgeben. Natürlich werde ich mir aber alles anhören. Wenn jemand unzufrieden ist, weil er zu wenige Einsätze hat, dann unterhält man sich. Wir selbst werden aber nicht initiativ aktiv."

Ob Reinier noch in der Winterpause den BVB verlassen wird, ist demnach unklar - auszuschließen ist es aber keinesfalls.

Samstag, 9. Januar

+++ 15.36 Uhr: Hertha an Skandal-Profi interessiert +++

Auf der Such nach einer Verstärkung für die Offensive ist Hertha BSC offenbar in Italien fündig geworden. Laut Corriere dello Sport haben die Berliner sogar bereits Kontakt zu Atalanta Bergamos Kapitän Alejandro "Papu" Gómez aufgenommen.

In Bergamo hat der 32-Jährige wohl keine große Zukunft mehr, nachdem er beim Champions-League-Spiel gegen den FC Midtjylland (1:1) eine taktische Anweisung von Chefcoach Gian Piero Gasperini bewusst ignoriert hatte. Beim Duell mit Juventus Turin saß der nur 1,67 Meter große Regisseur als Ersatzspieler auf der Tribüne und sang inbrünstig die Juve-Hymne mit.

Bei Instagram hatte er sich zudem an seine Fans gewandt und angedeutet, den Klub am Saisonende verlassen zu wollen. "Ich wollte euch nur mitteilen, dass ihr die Wahrheit erfahren werdet, wenn ich gehe. Ihr kennt mich und die Person, die ich bin. Ich liebe euch", schrieb Gómez damals.

Noch hat der Argentinier allerdings einen bis 2022 laufenden Vertrag. Auch ein Leihgeschäft mit dem unzufriedenen Gómez soll für Hertha jedoch denkbar sein.

+++ 15.30 Uhr: Ex-Münchner Odriozola vor erneuter Leihe +++

Eigentlich wollte Álvaro Odriozola nach seiner enttäuschend verlaufenen Leihe zum FC Bayern in der vergangenen Rückrunde bei Real Madrid einen neuen Anlauf nehmen. Doch nach mageren 57 Minuten Einsatzzeit für die Königlichen stehen die Zeichen offenbar erneut auf Abschied.

Laut Marca strebt der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger erneut eine Leihe an, um regelmäßiger zu spielen. Bei Real Madrid steht Odriozola noch bis 2024 unter Vertrag. Unter Coach Zinédine Zidane ist er aktuell hinter Dani Carvajal, Lucas Vazquez und Nacho Fernandez nur Rechtsverteidiger Nummer vier.

Bei den Bayern kam Odriozola in der Rückrunde der Vorsaison nur zu fünf Pflichtspieleinsätzen.

+++ 14.56 Uhr: Mateta vor Absprung? Heidel mit Klartext +++

Toptorjäger Jean-Philippe Mateta musste zuletzt beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 eher mit der Jokerrolle vorliebnehmen. Dennoch planen die Rheinhessen weiter fest mit dem 23-Jährigen, der noch bis 2023 bei Mainz unter Vertrag steht.

Sport-Vorstand Christian Heidel redete bezüglich der Zukunft des Franzosen Klartext.

"In allererster Linie geht es um unsere sportlichen Ziele. Ich habe noch nie gesagt, ein Spieler ist unverkäuflich. Das würde jetzt jeden Spieler im Kader betreffen. Unter Umständen wird man unglaubwürdig, wenn dann ein Riesenangebot kommt", sagte Heidel vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt bei Sky: "Aber momentan steht es überhaupt nicht in unserer Planung, Mateta zu verkaufen. Er ist der beste Torschütze, er wird sich ein bisschen anpassen müssen. Ich bin sicher, dass ihm das gelingt. Ich hoffe, er schießt noch viele Tore in der Rückrunde für Mainz 05."

+++ 13.47 Uhr: Özil-Leihe? Arsenal stellt Bedingung +++

Der Wechsel von Ex-Nationalspieler Mesut Özil vom FC Arsenal zu Fenerbahce Istanbul steht offenbar kurz bevor.

Der bei Arsenal in Ungnade gefallene Weltmeister von 2014 befindet sich nach SPORT1-Informationen in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Wechsel zum türkischen Traditionsverein Fenerbahce Istanbul. Wie SPORT1 von einem Fener-Insider erfuhr, trafen sich Fenerbahce-Sportdirektor Emre Belozoglu, Klub-Boss Ali Koc und Özil sogar am Dienstag zu einer Videokonferenz.

Özils Bruder postete bei Instagram das Fener-Wappen - eine Aktion, die auf einen baldigen Transfer schließen lässt.

Offen ist demnach nur noch, ob der 32-Jährige bereits im Winter oder erst im Sommer kommt. Der FC Arsenal ist laut dem Guardian dazu bereit, Özil bereits im Winter zu verleihen. Allerdings soll Fenerbahce das volle Gehalt (rund 20 Millionen Euro) des Mittelfeldspielers übernehmen.

Fraglich, ob der türkische Klub da zustimmen wird. Özil, der noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer hat, stand für die Gunners seit Anfang März des vergangenen Jahres nicht mehr auf dem Platz.

+++ 13.24 Uhr: Holt sich PSG Messi-Kumpel von City? +++

Paris-Saint Germain ist auf der Suche nach Verstärkungen für den neuen argentinischen Trainer Mauricio Pochettino. Ganz oben auf Pochettinos Wunschzettel soll sein Landsmann Sergio Agüero von Manchester City stehen.

Das behauptet zumindest der französische Spielerberater Bruno Satin, der in der "Late Football Club Show" auf Canal+ erklärte, dass der Transfer von Agüero beim neuen Trainer "Priorität" genieße.

Der Vertrag des City-Stürmerstars läuft zum Saisonende aus, er wäre also ablösefrei zu bekommen. Der Rekordtorschütze von Manchester City soll angeblich eine Veränderung anstreben.

In dieser Saison kam Agüero unter Trainer Pep Guardiola bisher nur auf neun Pflichtspieleinsätze, da er mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte.

Eine Verpflichtung des Argentiniers könnte PSG auch einen entscheidenden Vorteil im Kampf um dessen Kumpel Lionel Messi bescheren. Um den Barca-Superstar soll sich Paris laut Medienberichten schließlich ebenfalls bemühen.

+++ 10.26 Uhr: Verlässt van de Beek Manchester United schon wieder? +++

44 Millionen Euro hat Donny van de Beek Manchester United im vergangenen Transferfenster gekostet. Doch der Neuzugang von Ajax Amsterdam hat es bislang gerade einmal auf schmale zwei Einsätze in der Premier League gebracht.

Nicht zuletzt aus seiner niederländischen Heimat werden die Rufe immer lauter, dass der Mittelfeldmann seine EM-Teilnahme nicht durch ein dauerhaftes Bankdrückerdasein gefährden dürfe.

Ajax-Idol Ronald de Boer hatte gefordert, van de Beek solle "erklären, dass er verliehen oder verkauft werden" sollte. United-Coach Ole Gunnar Solskjaer sieht es anders.

"Es gibt so viele Beispiele bei uns oder in anderen Klubs, wo auch Topspieler etwas Zeit gebraucht haben", sagte der Norweger. "Donny wird seine Einsätze bekommen."

Das große Problem van de Beeks: Seine Paradeposition auf der Zehn ist vom unverzichtbaren Bruno Fernandes dauerhaft blockiert.

Freitag, 8. Januar:

+++21.42 Uhr: Ist adidas der Schlüssel im Alaba-Poker?

Wohin wechselt David Alaba?

Ein Verbleib in München ist nach SPORT1-Informationen unwahrscheinlich, im Sommer dürften sich die Wege trennen. Real Madrid gilt derzeit als heißester Anwärter auf den dann ablösefreien Defensiv-Allrounder. Und womöglich haben die Königlichen noch einen zusätzlichen Trumpf im Ärmel.

Die spanische Tageszeitung as aus Madrid spekuliert, dass dem Sportartikel-Riesen adidas eine "Schlüsselrolle" im Alaba-Poker zukommen könnte. Hintergrund: Adidas ist bereits seit 1998 Ausrüster der Königlichen, unlängst wurde der Vertrag bis 2028 verlängert. Und auch Alaba steht beim Unternehmen aus Herzogenaurach unter Vertrag. Er ist einer DER Gesichter für den DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Adidas sollte also daran gelegen sein, dass Alaba - wenn er schon den adidas-Klub FC Bayern verlässt - zumindest in der Marken-Familie bleibt. Andere gehandelte Interessenten wie der FC Chelsea, der FC Barcelona oder auch PSG werden dagegen vom Erzrivalen Nike ausgestattet.

Da im Fall Alaba offenbar auch das Geld eine nicht unbedeutende Rolle spielt, könnte adidas dem 28-Jährigen beispielsweise eine lukrative vorzeitige Vertragsverlängerung (aktuell bis 2026) bieten oder seine Bezüge erhöhen, sollte er im Sommer bei den Königlichen unterschreiben.

Inwieweit der Konzern am Ende aber wirklich Einfluss nehmen kann oder will, ist aktuell nicht seriös zu beantworten.

+++ 17.20 Uhr: Real verleiht Kubo erneut +++

Real Madrid will seinem japanischen Nachwuchsspieler Takefusa Kubo mehr Spielzeit verschaffen und verleiht ihn zum Ligakonkurrenten FC Getafe.

Der 19 Jahre alte Flügelstürmer spielte zuvor seit August auf Leihbasis beim FC Villarreal, dort kam er aber kaum zum Einsatz. Die Königlichen beendeten also diese Leihe und verkündeten am Freitag die Einigung mit Getafe.

Kubo hatte in der Jugend für den FC Barcelona gespielt und war bereits als "japanischer Messi" bezeichnet worden. Anschließend ging es zum FC Tokio, ehe er im Sommer 2019 von Madrid verpflichtet wurde. Er hat noch kein Spiel für Real absolviert.

+++ 11.04 Uhr: Gladbach rüstet sich für möglichen Zakaria-Abgang +++

Borussia Mönchengladbach steht nach SPORT1-Informationen unmittelbar vor der Verpflichtung eines Mittelfeldtalents.

Der 19-jähriger Kouadio Manu Koné steht vor einem Wechsel vom französischen Erstligaabsteiger FC Toulouse zu den Fohlen. Die Ablösesumme soll 8,5 Millionen Euro betragen. Zunächst hatte Sky von dem bevorstehenden Transfer berichtet.

Der frühere U18-Nationalspieler Frankreichs hatte sich gegen Ende der Vorsaison einen Stammplatz beim FC Toulouse und war auch zu Beginn dieser Saison in der Ligue 2 gesetzt, zuletzt kam er allerdings häufiger nur von der Bank. In 34 Pflichtspielen für Toulouse gelangen ihm zwei Treffer.

Damit rüsten sich die Gladbacher für einen möglichen Abgang von Denis Zakaria im Sommer. Der Schweizer steht noch bis 2022 bei der Borussia unter Vertrag, wurde aber zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Ich habe mit niemandem über einen Wechsel gesprochen. Ich bin zu 100 Prozent auf Gladbach fokussiert und habe noch anderthalb Jahre Vertrag", sagte Zakaria im SPORT1-Interview. Der 24-Jährige ergänzte aber auch: "Ich habe aber schon als junger Spieler davon geträumt, mal für einen der größten Vereine der Welt zu spielen. Um das irgendwann zu erreichen, muss ich hier in Gladbach hart arbeiten. Für den Moment bin ich bei der Borussia sehr zufrieden."

+++ 10.05 Uhr: HSV bindet Abwehrtalent langfristig +++

Aufstiegskandidat Hamburger SV hat den auslaufenden Vertrag mit Abwehrtalent Stephan Ambrosius (22) um drei weitere Jahre bis Sommer 2024 verlängert.

Das gaben die Hanseaten einen Tag vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 13 Uhr) bekannt. Der gebürtiger Hamburger stand in dieser Saison bisher elf Mal in der Startelf von Trainer Daniel Thioune.

+++ 9.51 Uhr: Ajax-Rekorddeal mit früherem Eintracht-Büffel perfekt +++

Der Wechsel von Sébastien Haller zu Ajax Amsterdam ist perfekt.

Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt kommt für 22,5 Millionen Euro von West Ham United zum niederländischen Spitzenklub. Dies gab Ajax am Freitag offiziell bekannt.

Damit ist Haller der teuerste Einkauf in der Geschichte des Vereins. Den bisherigen Rekordhalter David Neres hatte Ajax in der Saison 2016/17 für 22 Millionen Euro geholt.

Bei West Ham konnte Haller nie restlos überzeugen. In der aktuellen Saison brachte er es aber dennoch auf 19 Einsätze und sieben Tore - vier davon erzielte er im EFL-Cup. Insgesamt wurden für den Mittelstürmer über 80 Millionen Euro in Ablösesummen gezahlt.

Die Eintracht kassierte für den mittlerweile 26 Jahre alten Angreifer 2019 satte 50 Millionen Euro. Haller war bei dem Bundesligisten Teil der gefürchteten "Büffel"-Herde. Zusammen mit Luka Jovic (jetzt Real Madrid) und Ante Rebic (AC Milan) sorgte er im Trikot der Eintracht sowohl national als auch international für Furore.

Bei Ajax steht er nun bis 2025 unter Vertrag. Profi wurde Haller in Frankreich, doch auch in der Eredivisie kennt er sich schon ein wenig aus. Von 2015 bis 2017 war er beim FC Utrecht angestellt.

Donnerstag, 7. Januar:

+++ 21.42 Uhr: Bayern vor Deal mit Linksverteidiger? +++

Tranfers in diesem Winter hat Bayern-Trainer Hansi Flick ausgeschlossen (siehe Eintrag um 13.16 Uhr), doch im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die neue Saison.

Wie das für gewöhnlich gut informierte englische Portal The Athletic berichtet, befindet sich der FCB in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit Omar Richards. Der 22 Jahre alte Defensivspieler läuft aktuell für den englischen Zweitligisten FC Reading auf.

Der Vertrag des Londoners läuft im Sommer aus, er wäre damit ablösefrei zu haben. Sollte David Alaba die Münchner am Saisonende verlassen, wonach es derzeit aussieht, könnte Lucas Hernández wieder vermehrt in der Innenverteidigung gebraucht werden, wodurch die Position des Backups für Alphonso Davies frei wäre.

Ob Richards sie füllen kann?

+++ 18.45 Uhr: Fix! Schalke verleiht Matondo +++

Der stark abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 dünnt seinen Kader aus. Wie der seit 30 Ligaspielen sieglose Tabellenletzte am Donnerstag mitteilte, wechselt Rabbi Matondo zunächst auf Leihbasis zum englischen Zweitligisten Stoke City. (Tabelle der Bundesliga)

Der Vertrag des 20-jährigen Walisers auf Schalke läuft noch bis zum 30. Juni 2023, weitere Details zu dem Transfer gab S04 nicht bekannt. Matondo war im Januar 2019 von Manchester City zu Schalke gewechselt, überzeugen konnte er in den zwei Jahren nicht.

"Rabbi Matondo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich sportlich zu verändern", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Wir glauben, dass die Luftveränderung für beide Seiten aktuell das Beste ist."

Der Matondo-Deal zu Stoke drohte sogar zu scheitern, weil ManCity plötzlich dazwischenfunkte. Nach SPORT1-Informationen besitzt der Top-Klub ein so genanntes "Matching Right" für den 20-jährigen Flügelstürmer.

Wie sich die drei Parteien letztlich geeinigt haben, ist noch nicht bekannt.

+++ 17.42 Uhr: ManUnited schnappt sich Bergamo-Juwel +++

Manchester United hat endlich den Deal mit Amad Diallo eingetütet, wie der englische Rekordmeister am Donnerstag via Twitter bekannt gab.

Der Flügelflitzer von Atalanta Bergamo wechselt für 21 Millionen Euro ins Old Trafford. Bei ManUnited unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag bis 2025, mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Bereits im vergangenen Oktober wollten die Red Devils Diallo verpflichten, doch aufgrund der fehlenden Arbeitserlaubnis zog sich der Transfers ins Frühjahr 2021. Der Rechtsaußen hat sowohl die italienische als auch die ivorische Staatsbürgerschaft.

+++ 14.54 Uhr: Tritt Inter-Stürmer Dost-Nachfolge an? +++

Eintracht Frankfurt sucht nach dem Wechsel von Bas Dost zum FC Brügge weiter nach einem Ersatz für den Niederländer. Und hat offenbar einen Stürmer von Inter Mailand ins Auge gefasst.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, ist die Eintracht an einer Leihe von Andrea Pinamonti interessiert. Das bestätigte SGE-Coach Adi Hütter gegenüber der Bild: "Klar, kenne ich ihn. Aber wir haben mehrere Kandidaten im Blick. Und wir sind natürlich alle hinterher, dass wir einen Stürmer finden vor dem 31. Januar."

Di Marzio zufolge ist Frankfurt bereit, die Forderungen Inters zu erfüllen. Zu diesen gehören offenbar zum einen eine Kaufoption in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Zum anderen sollen die Hessen das Gehalt des Stürmers (1,8 Millionen) übernehmen.

Pinamonti war unter Inter-Trainer Antonio Conte in dieser Saison meisten außen vor. Der 21-Jährige kam erst zu drei Einsätzen und soll daher den Verein verlassen wollen.

Allerdings bevorzugt der U21-Nationalspieler Italiens laut Di Marzio einen Wechsel innerhalb Italiens. Dort soll vor allem Aufsteiger Benevento Calcio an einer Verpflichtung des Mittelstürmers Interesse haben.

+++ 13.16 Uhr: Flick nimmt zu Transfers "ganz klar Stellung" +++

Bayern-Trainer Hansi Flick hat Neuzugänge in der Winterpause quasi ausgeschlossen.

"Um ganz klar Stellung zu nehmen: Alle Klubs auf der Welt haben es mit Corona nicht ganz so einfach. Deshalb möchte ich ausdrücklich sagen: Ich bin keiner, der hier sagt, er will jetzt neue Spieler haben", meinte Flick am Donnerstagmittag.

"Ich weiß um die aktuelle Situation beim FC Bayern. Es war auch im Sommer sehr schwierig. Aktuell ist es so, dass wir eine gute Qualität im Kader haben."

Er wisse aber auch nicht, ob der eine andere seiner aktuellen Spieler noch wechsele. "Ich sehe nicht, dass unsere Ziele gefährdet sind. Ich glaube, dass wir noch Luft nach oben haben, daran müssen wir arbeiten."

+++ 13.07 Uhr - UPDATE: Hertha-Talent wechselt zu Arsenal +++

Mit Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe und Joe Willock sorgten zuletzt drei Talente beim FC Arsenal für Furore. Nun kommt ein viertes hinzu!

Die Londoner haben die Verpflichtung von Omar Rekik offiziell bestätigt. Der kleine Bruder von Sevilla-Profi Karim Rekik unterzeichnet einen Profi-Vertrag mit unbekannter Länge bei den Gunners.

Zuletzt spielte der 19-Jährige für die zweite Mannschaft der Hertha. Auch beim FC Arsenal ist der Innenverteidiger wohl zunächst für die U23 vorgesehen.

Laut Daily Mail lässt sich Arsenal die Dienste des Tunesiers rund eine Millionen Euro kosten.

+++ 12.52 Uhr: TSG-Stürmer offenbar vor erneuter Leihe +++

Am 1. Januar 2017 wechselte Joao Klauss zur TSG 1899 Hoffenheim. Seitdem hat der brasilianische Stürmer nur zehn Spiele für die erste Mannschaft der TSG gemacht. Dabei könnte es auch erst einmal bleiben.

Denn wie die Rhein-Neckar Zeitung berichtet, wird der 23-Jährige "aller Voraussicht nach" erneut verliehen. Dem Bericht zufolge befindet sich Klauss in konkreten Gesprächen mit dem belgischen Erstligisten KV Mechelen.

Es wäre die dritte Leihe für den Mittelstürmer seit seiner Ankunft im Kraichgau. In der Vergangenheit spielte Klauss bereits auf Leihbasis bei dem finnischen Erstligisten HJK Helsinki und dem österreichischen Europa-League-Teilnehmer LASK.

+++ 10.55 Uhr: DFB-Duo darf den BVB verlassen +++

Borussia Dortmund ist offenbar bereit, sich von Julian Brandt und Nico Schulz zu trennen - und das auch schon im Winter.

Wie die Bild berichtet, will der Klub die beiden Nationalspieler bei einem guten Angebot ziehen lassen. Bei Brandt, der beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag steht, gab es zuletzt Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Arsenal. Sportdirektor Michael Zorc hatte dies zuletzt aber beiseite gewischt. Bei ihm habe sich niemand gemeldet.

Brandt konnte sein Potential beim BVB bisher nicht voll abrufen. Ein Leihgeschäft ist bei dem 24-Jährigen aber wohl wahrscheinlicher als ein fester Transfer. Schulz hingegen stünde wohl zum Verkauf. Auch er konnte sich bisher nicht für einen Stammplatz in Dortmund empfehlen.

Neuzugänge sind beim BVB derweil im Winter bisher nicht geplant.