Gesucht wird der letzte Halbfinalist im DFB-Pokal!

Der SV Werder Bremen tritt im verlegten Viertelfinale bei Zweitligist SSV Jahn Regensburg an. Der Sieger der Partie kämpft am 30. April gegen RB Leipzig um den Einzug ins Pokalfinale in Berlin am 13. Mai. Die Begegnung musste wegen eines Coronaausbruchs beim Jahn neu angesetzt werden.

DFB-Pokal-Viertelfinale Jahn Regensburg – Werder Bremen: Mittwoch, 7. April, ab 17.30 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im STREAM - mit ausführlichen Vor- und Nachberichten und "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live"

Die Bremer gehen als Bundesligist als Favorit in das Duell mit dem Tabellen-14. der 2. Bundesliga. Doch die Grün-Weißen sollten gewarnt sein. Mit dem 1. FC Köln scheiterte im Achtelfinale bereits ein Erstligist in der Oberpfalz. Zudem bewies der Jahn Nervenstärke: In allen drei Runden setzte sich das Team von Mersad Selimbegovic im Elfmeterschießen durch. (Alle Partien & Ergebnisse im DFB-Pokal-Spielplan)

Werder-Trainer Kohfeldt: "Wollen unbedingt ins Halbfinale"

Für Werder, die in den vorherigen drei Runden gegen Carl Zeiss Jena, Hannover 96 und Greuther Fürth noch kein Gegentor kassiert haben, bietet der DFB-Pokal die Chance, eine etwas holprige Saison zu retten.

"Eine unserer großen Stärken diese Saison ist es, dass wir uns immer wieder neu fokussieren und unsere Leistung bringen konnten", sagt Trainer Florian Kohfeldt. "Wir werden am Mittwoch gegen einen unangenehmen Gegner sehr seriös auftreten. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale."

In der Bundesliga lief es für den Tabellen-13. zuletzt nicht allzu rund. In den vergangenen sechs Partien gelang den Bremern nur ein Sieg, das 0:1 beim VfB Stuttgart am Sonntag bedeutete die dritte Niederlage in Folge. Der Jahn wartet nach der Rückkehr aus der Corona-Quarantäne noch auf einen Sieg. In den drei Spielen seit Mitte März holten die Regensburger nur zwei Punkte, am Sonntag gab es ein 1:1 gegen Erzgebirge Aue.

Voraussichtliche Aufstellungen: Jahn Regensburg - Werder Bremen

Regensburg: A. Meyer - Saller, Elvedi, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Stolze, George, Makridis - Albers

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson - Möhwald, Erras - Eggestein, Sargent, Rashica - Füllkrug

