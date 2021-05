Erling Haaland ist heiß auf das Finale im DFB-Pokal!

Im Abschlusstraining vor dem Endspiel am Donnerstag gegen RB Leipzig sprühte der zuletzt angeschlagene Stürmerstar nur so vor Energie. Der 20-Jährige, der wegen muskulären Problemen zuletzt zwei Spiele des BVB von der Tribüne aus verfolgen musste, absolvierte dabei die komplette Einheit.

Nachdem er am Dienstag noch etwas kürzer getreten hatte, zog er am Mittwoch nach Informationen von SPORT1 voll durch - Trickschüsse mit den Kollegen von der Grundlinie aufs Tor inklusive. Beim Anschwitzen um 11 Uhr, das am Donnerstag in der nähe des Berliners Schlosshotels stattfand, war der Norweger ebenfalls mit dabei.

Einem Einsatz scheint nichts mehr im Wege zu stehen - die Frage ist nur noch, ob Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic den wuchtigen Angreifer von Beginn an bringt, oder zunächst auf die Bank setzt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Titel-Showdown in der Hauptstadt hatte der Coach betont, dass man in den letzten beiden Spielen ohne Haaland acht Tore geschossen hatte. Zu ersetzen ist Haaland (37 Tore in 38 Pflichtspielen) aber natürlich nicht.