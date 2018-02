Bundestrainer Joachim Löw hofft zwar weiter auf eine Rückkehr des verletzten Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft, hält aber auch dessen Ersatzmann beim FC Bayern München die Tür zum DFB-Team offen.

"Sven Ulreich zeigt in den letzten Monaten ansprechende Leistungen für die Bayern. Er ist im Eins-gegen-Eins sehr stark und hat sich bei den Bayern auch fußballerisch verbessert", beurteilte der Bundestrainer die Entwicklung des früheren Stuttgarters bei Sky. "Er ist in unserem Blickfeld für die WM in Russland."

Auch den Schalker Nationalspielern Leon Goretzka und Max Meyer stellte Löw in der Halbzeit des Spiels gegen die Bayern gute Zeugnisse aus. "Sie sind beide sehr ballsichere Spieler. Goretzka zeichnen dazu auch seine Vorstöße nach vorn aus."

Löw weicht Fragen nach Zukunft aus

Zu seiner Zukunft nach der Weltmeisterschaft im Sommer wollte sich der 58-Jährige dagegen nicht äußern.

Auch eine mögliche Verbindung zum FC Bayern ließ er unkommentiert: "Die Weltmeisterschaft steht an, und ich bin total darauf fokussiert. Ich habe beim DFB noch einen Vertrag bis 2020", wich der Bundestrainer aus.