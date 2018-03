Anzeige

Lars Bender und Sven Bender glauben nicht an WM-Teilnahme Bender-Zwillinge schreiben WM ab / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Sven Bender (l.) bestritt im November 2013 sein letztes von bislang sieben Länderspielen © Getty Images

Lars und Sven Bender haben großen Anteil an der erfolgreichen Saison von Bayer Leverkusen. An eine Rückkehr in die Nationalmannschaft glauben beide aber nicht.