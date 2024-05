Leon Goretzka mit Botschaft an Nagelsmann: "Ich bin jederzeit bereit für ein Gespräch"

Aus taktischen Gründen war das Spiel gegen Real Madrid am Dienstag für Leon Goretzka bereits nach 45 Minuten beendet. Dennoch präsentiert sich der Mittelfeldspieler in den vergangenen Wochen in stark verbesserter Form und hofft, für die Heim-EM im Sommer noch einen der begehrten Kaderplätze von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu ergattern.