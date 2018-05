Sein Teamkollege Manuel Neuer musste die Fußballnation an diesem Abend weiterhin völlig im Unklaren lassen. Bei Jerome Boateng klang alles etwas besser.

"Gesundheitlich geht es mir besser", sagte der an den Adduktoren verletzte Nationalverteidiger des FC Bayern München am Rande der Präsentation der neuen FCB-Trikots: "Ich persönlich glaube nicht, dass die WM in Gefahr ist."

Boateng will "kein Risiko" gehen

Boateng musste beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid mit einer Blessur am linken Oberschenkel verletzt ausgewechselt werden und pausiert seitdem. Seine Saison für Bayern ist vorbei.

"Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen nochmal einen Fortschritt mache", hielt Boateng fest: "Ich muss Geduld haben und werde jetzt kein Risiko gehen und zu früh anfangen." Bundestrainer Joachim Löw wisse, "dass die WM mein Ziel ist und das absolut realistisch ist".

Boateng hofft auch "sehr", dass Neuer rechtzeitig vor dem Turnier in Russland fit sein wird: "Du hast als Gegner schon Respekt, wenn Manu im Tor steht und weißt, dass der Ball nicht so einfach reingeht. Es gibt einem ein gutes Gefühl, ihn im Team zu haben."