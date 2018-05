+++ Die PK ist beendet +++

Kurz und schmerzlos - das war die Pressekonferenz mit Julian Draxler und Antonio Rüdiger.

+++ Frage nach dem Teamgeist +++

Draxler: "Es hat sich mit der Zeit entwickelt. Das kann man noch nicht mit 2014 vergleichen. Aber wir haben noch viel Zeit, ich denke dass wir es hinbekommen."

+++ Frage nach dem WM-Turnier +++

Rüdiger: "Es ist nicht einfach, den Titel zu verteidigen. Jeder hat eine lange Saison in den Knochen, aber jetzt haben wir Zeit, zu vollen Kräften zu kommen."

+++ Wird Rüdiger bei der WM dabei sein? +++

"Der Bundestrainer weiß, was er an mir hat. Wir werden sehen, was passiert."

+++ Frage nach Rüdigers "Dance-Moves" auf der FA-Cup-Party +++

"Jeder hat seine eigenen Moves. Ich glaube aber, dass ich zu den Besten gehöre."

+++ Frage nach den Karius-Patzern +++

Rüdiger: "Er hat vor dem Finale eine ordentliche Saison gespielt. Die Patzer waren unglücklich. Er weiß selber, dass er Mist gebaut hat. Ich mache niemandem einen Vorwurf". Draxler: "Es ist tragisch, dass es gerade in einem CL-Finale passiert. Aber es gibt schlimmere Dinge und ich bin sicher, dass er seinen Weg machen wird."

+++ Frage an Draxler +++

"Ich habe sehr viele gute Spiele gemacht, der Bundestrainer kann mir vertrauen. Der Konkurrenzkampf ist da, das weiß ich. Es war ärgerlich, dass ich mit PSG gegen Real auf der Bank war. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass ich nicht dabei bin.

+++ Draxlers persönliche Ziele +++

"2014 war ich sehr jung und hatte eine schwere Phase auf Schalke. Jetzt bin ich ein besserer Spieler und ich bin überzeugt, dass ich viel Spielzeit bekomme.

+++ Frage an Rüdiger +++

Eine italienische Journalistin fragt nach seiner Herkunft. "Meine Mutter kommt aus Sierra Leone, aber ich denke deutsch. Ich bin stolz darauf, da gibt es keine Diskussion."

+++ Frage nach dem Confed-Cup +++

Rüdiger: "Es hat viel gebracht, wir haben das Jahr gekrönt. Wir waren eine gute Truppe, der Zusammenhalt war gut."

+++ Frage nach Auslandserfahrungen +++

Draxler: "Nur Vorteile, man wächst als Person und Spieler. Ich kann jedem empfehlen, den Schritt ins Ausland zu machen". Rüdiger: "Kann mich nur anschließen. Der wichtigste Schritt war, nach Italien zu gehen. Taktik und Sprache sind neu. Es muss aber jeder für sich selbst wissen."

+++ Rüdiger über Conte +++

"Jeder weiß, dass er sehr gut ist und Titel gewinnen kann. Ob er bleibt oder geht, spielt für mich aber keine große Rolle."

+++ Draxler zum neuen PSG-Trainer +++

"Ich bin gespannt, ich kenne Tuchel noch nicht. Ich habe mich umgehört, alle haben gesagt, dass er fachlich einwandfrei ist. Ansonsten bin ich unvoreingenommen."

+++ Frage zum deutschen Keeper +++

Rüdiger: "Kann Jerome Boateng ('Neuer hat eine andere Ausstrahlung') verstehen. Neuer hat sehr viel Erfahrung. Aber auch die anderen Torhüter sind gut". Draxler: "Marc hat eine überragende Saison gespielt. Aber wenn Manu fit ist, führt kein Weg an ihm vorbei."

+++ Draxler zum heutigen Test +++

"Jeder spielt zwei Halbzeiten. Die U20 ist gebrieft, die WM-Gegner zu simulieren."

+++ Frage nach dem Befinden +++

Draxler: "Wir sind froh, dass es endlich losgeht. Alle sind mit Begeisterung dabei". Rüdiger: "Bin erst zwei Tage später angereist. Bedingungen sind sehr gut."

