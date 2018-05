17 Tage vor WM-Beginn probte Bundestrainer Joachim Löw erstmals den Ernstfall. (SERVICE: WM-Spielplan)

Im Spiel am Montagabend gegen deutsche die U20-Auswahl des DFB gelang dem Weltmeister ein standesgemäßer 7:1-Sieg.

Viel wichtiger aber: Manuel Neuer feierte nach achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback in einem Wettkampf-Spiel - zumindest für eine Halbzeit, wie exklusive Bilder von SPORT1 belegen.

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zeigte sich nun auch Deutschlands Torwarttrainer Andreas Köpke optimistisch im Hinblick auf eine WM-Teilnahme des Bayern-Keepers - knüpfte die Rückkehr des Kapitäns ins WM-Tor aber an eine Bedingung.

Neuer muss gegen Österreich spielen

"Ich glaube, das kann man so klar sagen: Gegen Österreich sollte Manuel spielen können", erklärte Köpke und bezog sich dabei auf das Testländerspiel der DFB-Elf in Klagenfurt am 2. Juni. "Wenn er da auch keinen Einsatz hat", so Köpke weiter, "brauchen wir über eine WM nicht zu reden."

Im Augenblick sehe "alles wunderbar aus" und alle seien "sehr optimistisch", sagt der 65-jährige Assistenztrainer von Löw. Neuers Bewegungsablauf sehe inzwischen "genauso aus wie vor der Verletzung".

Allerdings könne weiterhin niemand sagen, wie der Mittelfuß "auf Spitzenbelastungen" reagiere, eine neuerliche Unterbrechung des Trainingsrhythmus' dürfte jedenfalls gleichbedeutend mit dem WM-Aus sein. "Eine weitere relevante Trainingspause sollten wir uns nicht mehr erlauben", stellte Köpke klar.

Erster Einsatz seit dem 16. September 2017

Neuer hatte zuletzt am 16. September 2017 im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 (4:0) im Tor gestanden und sich danach im Training den Mittelfuß gebrochen.

Ihm wurde bei einer Operation eine Platte eingesetzt, seitdem kämpft Neuer verbissen um sein Comeback. Für die Münchner hat er danach kein Spiel mehr bestritten.

Das Testspiel gegen die U20-Auswahl des DFB macht nun Hoffnung auf mehr, auch wenn Köpke dabei an Neuers Verantwortungsgefühl appellierte: "Er kennt seinen Körper und sein Gefühl fürs Spiel am besten, und wir haben klar verabredet, dass wir komplett offen miteinander umgehen."

Neuer kenne "seine Verantwortung gegenüber den Mitspielern, gegenüber dem Trainerstab, man kann sagen: gegenüber ganz Deutschland". Sollte Neuer selbst zweifeln, "setzen wir darauf, dass er uns selber ein Signal gibt".

Ter Stegen ist auch Weltklasse

Neben den ganzen Diskussionen ums Neuers WM-Teilnahme wollte Köpke seinen Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona aber nicht vergessen, vielmehr sogar stärken.

"Ich hätte absolut keine Bedenken, mit Marc in die WM zu gehen", so der Torwarttrainer, "und deshalb müssen wir natürlich auch in dieser Hinsicht sensibel vorgehen".

Ter Stegen dürfe "nicht das Gefühl bekommen, er sei hier nur der Notnagel". Denn Deutschland hat laut Köpke zwei Weltklasse-Torhüter: Neuer - und ter Stegen.