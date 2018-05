Anzeige

WM 2018, Russland: Jerome Boateng glaubt an Teilnahme für DFB-Team Boateng glaubt fest an WM-Teilnahme / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Jerome Boateng verletzte sich gegen Real Madrid © Getty Images

Weltmeister Jerome Boateng glaubt weiter fest an seine Teilnahme an der WM in Russland. Vorerst wird Boateng aber in München sein Aufbautraining absolvieren.