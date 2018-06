Bereits am morgigen Dienstag reist der DFB-Tross nach Kasan, wo die Löw-Elf am Mittwoch um 16 Uhr (LIVETICKER) um den Einzug ins WM-Achtelfinale kämpft.

Bevor es aber soweit ist, stehen Marco Reus, Timo Werner und Co-Trainer Marcus Sorg auf der Pressekonferenz im WM-Quartier in Watutinki den Journalisten Rede und Antwort, geben nach dem emotionalen Sieg über Schweden Auskunft über die Stimmung im Team und gewähren einen Ausblick auf die Südkorea-Partie.

+++ Seine neue Position +++

"Ich bin eigentlich Stürmer, daher spiele ich lieber vorne drin. Aber gegen diese tiefstehenden Gegner ist es vielleicht manchmal besser, wenn ich mit etwas mehr Tempo aus der Tiefe komme. Wenn es dann gegen Gegner geht, die mitspielen, werde ich dann vielleicht auch in der vordersten Front meinen Platz bekommen."

+++ Werner über den späten Siegtreffer +++

"So richtig dran geglaubt habe ich nicht mehr, da muss ich ehrlich sein. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, nachdem ich den Freistoß rausgeholt hatte. Ich konnte nicht mal in den Jubelpulk dazu. Als ich dann erfahren habe, dass es noch eine Minute ist, bin ich einfach nur nach hinten gerannt und habe alles verteidigt."

+++ Werner über Gomez +++

"Er spricht viel mit mir. Auch wenn er ein Konkurrent ist, helfen wir uns. Man sieht ja auch immer, wie sehr er sich mit dem Team freut. Er ist sehr wichtig für mich."

+++ Die Rolle von Mario Gomez +++

"Er hat uns gegen Schweden richtig gut getan, auch in der Kabine und auf dem Platz mit seiner Präsenz. Er war extrem wichtig."

+++ Der Matchplan gegen Südkorea +++

"Wir gehen davon aus, dass sie auch sehr auf Konter setzen werden und defensiv eng und sicher stehe wollen. Sie haben extrem schnelle und wendige Spieler. Sie haben schon eine gewisse Qualität. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir befreit auftreten und wenn wir den Willen wie gegen Schweden haben, sollten wir das Spiel gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass uns der Bundestrainer wieder einen Plan an die Hand gibt und uns bestens auf den Gegner einstellt."

+++ Der Verhältnis zu Özil +++

"Ich habe das Foto in der Kabine gemacht, er hat es dann gepostet. Es kam spotan, so kurz nach dem Spiel. Wir sitzen in der Kabine nebeneinander. Ich bin davon überzeugt, dass wir ihn in diesem Turnier noch brauchen werden."

+++ Das Südkorea-Spiel +++

"Ich hoffe, dass wir noch befreiter aufspielen können und die Chancen noch besser und klarer herausspielen. Wir müssen unsere Pflicht erledigen und das Spiel gewinnen. Am besten nicht mit 1:0 sondern höher. Es ist sonst eine skurrile Situation. Ich hoffe, ich kann meinen Beitrag dazu leisten."

+++ Die Medienschelte nach dem Mexiko-Spiel +++

"Natürlich haben wir gegen Mexiko schlecht gespielt und müssen uns der Kritik aussetzen. Aber wir haben meiner Meinung etwas zu lange darüber geredet. Generell aber bekommen wir natürlich mit, dass die Fans uns auf den Fan-eilen unterstützen. Das ist natürlich ganz groß."

+++ Nun spricht Reus +++

"Ich freue mich, dass ich endlich bei so einem Turnier dabei sein kann. Wir haben gegen die Schweden bis zum Schluss an uns geglaubt - auch in Unterzahl. Das wurde letztlich belohnt."

+++ Bekommt Brandt mehr Spielzeit? +++

"Es ist natürlich eine gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man ihn in der Hinterhand hat. Wir werden uns in den nächsten zwei Tagen anschauen und dann überlegen, was wir machen. Es ist alles offen, aber es ist gut zu wissen das man Spieler hat die Schwung von der Bank bringen."

+++ Die vier Wechsel zur Auftakpartie +++

"Von einer Stammelf zu sprechen finde ich zu jetztigen Zeitpunkt nicht gut. Wir brauchen viele Spieler. Problematisch wird es nur wenn durch die Wechsel eine Verunsicherung stattfindet. Das kann man bei uns nicht sagen. Deswegen bin ich von unserem Weg überzeugt."

+++ Was passiert mit Khedira und Özil? +++

"Die Reaktionen der beiden gestern im Training war super. Nur weil sie jetzt eine Partie auf der Bank saßen, bedeutet das noch gar nichts. Das Turnier ist noch lang."

+++ Sorg über Goretzkas Stellung +++

"Also ich sehe ihn jeden Tag. Er ist sehr stark im Training und ich bin fest davon überzeugt, dass er noch zum Einsatz kommen wird"

+++ Sorg über die Verletzen +++

"Bei Rudy bestehen keine gesundheitlichen Probleme. Wir ziehen in Betracht, dass wir ihn mit Maske einsetzen. Wir gehen aber davon aus, dass er nicht spielt. Mats Hummels hingeen ist voll belastbar und steht am Mittwoch zur Verfügung. Bei Manuel Neuer wird der Fuß auch beobachtet, auch das gibt's überhaupt keine Probleme"

+++ Was berichten Reus und Werner +++

Die beiden Stars waren, neben Toni Kroos natürlich, die spielentscheidenen Personen gegen Schweden. Reus traf zum Ausgleich und heckte mit Kroos den Freistoß-Plan aus. Werner bereitete beide Treffer vor. Das nennt man dann wohl Gamewinner.

+++ Heute pünktlich? +++

Bei der letzten DFB-PK gab's ja eine 45-minütige Verspätung. Der Grund war die Krisensitzung des DFB-Teams nach der Auftaktpleite gegen Mexiko. Für eine Krisensitzung gibt's nach dem emotionalen Sieg gegen Schweden eigentlich keinen Grund.