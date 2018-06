Irritationen um Mesut Özil: Der Weltmeister soll wegen einer Knieverletzung außer Gefecht gesetzt sein und droht bei der WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien (Fr., ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) in Leverkusen auszufallen. Das berichtet die Bild.

Hintergrund: Der 29-Jährige hat seit vier Tagen nicht mehr am Mannschaftstraining der DFB-Elf teilgenommen, offiziell wegen Rückenproblemen. Seitdem absolvierte Özil im Trainingslager in Eppan ausschließlich individuelle Kraft- und Ausdauer-Einheiten.

Alle Infos zum Mega-Event in Russland: WM Aktuell regelmäßig LIVE im TV auf SPORT1

Hintergrund: Bei der Testspiel-Niederlage gegen Österreich in Klagenfurt hatte sich Özil in der 42. Spielminute nach einem Zweikampf am Boden liegend das Knie gehalten. Allerdings spielte er die Partie noch bis zur 76. Minute weiter, ehe der Mittelfeldregisseur für Julian Draxler ausgewechselt worden war.

Ein Einsatz des Arsenal-Profis, der den Gunners wegen Rückenproblemen seit Anfang April am Saisonende gefehlt hatte, sei daher unwahrscheinlich beim letzten Test vor der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gegen Saudi Arabien, schreibt die Bild weiter - und wirft die Frage auf, ob womöglich gar Özils Mitwirken im deutschen WM-Auftakt-Spiel gegen Mexiko auf der Kippe stehe.

Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gab es bisher keine Stellungnahme zu dem Bericht.