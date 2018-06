Harsche Kritik am Krisenmanagement des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) in der "Erdogan-Affäre": Christian Ziege hat eine rasche wie abschließende Aufarbeitung der Dauerdebatte um die Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan gefordert - und sorgt sich um die deutschen WM-Ziele.

Im CHECK24 WM Doppelpass (JETZT im TV und LIVESTREAM) erklärte der Ex-Nationalspieler: "Die Sache geht jetzt schon seit Wochen, ohne dass da endgültig Ruhe reingekommen ist."

"Wenn die beiden sich nicht wirklich äußern wollen, dann muss eben der DFB dafür sorgen, dass sich die beiden an einen Tisch setzen und die Sache geklärt wird", fügte der Europameister von 1996 weiter an.

Viele Fans der deutschen Nationalmannschaft tragen es Gündogan und Özil nach wie vor nach, sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am 13. Mai in London getroffen zu haben.

Pfiffe gegen Gündogan bei WM-Generalprobe

Beide hatten dem in der westlichen Welt höchst umstrittenen Erdogan signierte Trikots ihrer Vereine Manchester City bzw. FC Arsenal überreicht.

Bei der WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien am Freitag (2:1) war Gündogan bei dessen Einwechslung (53.) und in der Folge bei jeder Aktion ausgepfiffen worden - was DFB-Team-Manager Oliver Bierhoff sowie Joachim Löw verärgert hatte: "Dass ein Nationalspieler so ausgepfiffen wird, hilft niemanden. Ich frage mich, was soll Ilkay denn noch alles machen?", so der Bundestrainer.

Pfiffe gegen Gündogan – Löw stinksauer

"Ich glaube dass man in dem Spiel gemerkt hat, dass das nicht Gündogans Problem allein ist, sondern dass das die Mannschaft auch mitbekommt", wetterte Ziege. "Der Fehler ist, dass du im Moment eigentlich keinen von beiden (Özil und Gündogan, Anmn. d. Red.) einsetzen kann, ohne deinen Erfolg bei der WM zu gefährden."

Reif: Löw muss reagieren

SPORT1-Experte Marcel Reif pflichtete Ziege bei: "Joachim Löw muss reagieren. Wenn sich die ganze Mannschaft anstecken lässt, haben wir ein Problem. Wir sprechen doch hier über einen Mannschaftssport. Die Frage ist, hat das Auswirkungen auf die Mannschaft. Die Antwort ist: Ja! Wenn du Teil dieses Kaders sein willst, musst du mithelfen, dass Ruhe einkehrt, denn du hast dieses Foto gemacht."

"Wenn die Mannschaft im ersten Spiel in Russland ausgepfiffen wird, dann muss Jogi reagieren und Özil rausnehmen. Denn er gefährdet sonst einen großen Titel", sieht es SPORT1-Experte Mario Basler ähnlich.

Ziege meinte weiter: "Kannst Du den Spieler überhaupt bringen im ersten wichtigen Spiel, ohne zu wissen, was von außen kommt? Du beraubst Dich zweier Alternativen", so Ziege. "Das ist wie zwei Spieler weniger."

Gleichwohl kann der 44-Jährige nachvollziehen, was Özil und Gündogan derzeit empfinden: "Ich habe das selber am eigenen Leib zu spüren bekommen, auch in der Nationalmannschaft. Ich habe ein Scheiß-Spiel gegen Jugoslawien gemacht, wurde zurecht kritisiert. Und von 30 Flanken habe ich keine einzige reingebracht."

Eine persönliche Debatte in der Öffentlichkeit "beeinflusst dich einfach, da kann man auch nicht so einfach sagen: Da müssen die beiden durch. Du brauchst die Unterstützung der Fans"

Gegen Saudi-Arabien habe man gemerkt, "dass das nicht Gündogans Problem allein ist, sondern dass das die Mannschaft auch mitbekommt. Ich glaube, da können wir froh sein, dass das Turnier nicht in der Nähe von Deutschland stattfindet."