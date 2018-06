Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der WM 2018 in Russland gegen Mexiko überraschend mit 0:1 verloren.

Dabei kassierte das Team von Joachim Löw einen historischen Rückstand und setzte den Fluch der Titelverteidiger fort.

Der jeweils amtierende Weltmeister gewann nur eins der letzten fünf Auftaktspiele bei einer WM. 2014 hatte Spanien mit 1:5 gegen die Niederlande verloren, 2010 kam Italien nicht über ein 1:1 gegen Paraguay hinaus. 2006 feierte Brasilien einen 1:0-Sieg gegen Kroatien, 2002 verlor Frankreich 0:1 gegen den Senegal.

Für Deutschland ist es erst die zweite Niederlage in einem Auftaktmatch nach 1982. Damals verlor man gegen Algerien - und erreichte am Ende das Finale.

Hirving Lozano hatte in der 35. Minute die Führung für die Mexikaner erzielt. Es war das erste Mal seit dem Viertelfinale der WM 1998, das Mexiko in einem Spiel gegen Deutschland in Front lag. Damals hatte das DFB-Team allerdings noch mit 2:1 gewonnen.

Anhand einer weiteren Statistik wird noch deutlicher, wie selten das Gefühl eines Rückstands für Deutschland bei einem WM-Auftakt war. Erstmals seit 1986 kassierte das deutsche Team im ersten WM-Spiel zuerst einen Gegentreffer, bevor man selbst ein Tor erzielte.

Damals hatte Antonio Alzamendi Uruguay gegen Deutschland in Führung gebracht, bevor Klaus Allofs dem DFB-Team in der 85. einen Punkt rettete.

Eine weitere Statistik gefällig? Deutschland geriet zum ersten Mal nach 563 Minuten in WM-Spielen wieder in Rückstand.