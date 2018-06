Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der WM in Russland nach einer desolaten Vorstellung einen vollkommen unerwarteten Fehlstart in die Mission Titelverteidigung hingelegt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ließ sich von besser sortierten, gut kombinierenden und viel engagierteren Mexikanern phasenweise vorführen und unterlag verdient mit 0:1 (0:1). In einer derartigen Verfassung ist an eine erfolgreiche Titelverteidigung nicht einmal im Traum zu denken, vielmehr steht der Einzug in die K.o.-Runde auf dem Spiel. (Die Tabelle der Gruppe F)

"Der Start hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir gewinnen, ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Wir hatten so eine Situation noch nicht, aber diese Widerstände müssen wir überwinden", sagte Löw im ZDF. Ihr Auftaktspiel bei einer WM hatte eine deutsche Mannschaft lediglich 1982 in Spanien verloren, damals 1:2 gegen Algerien.

Die Niederlage gegen die flinken Mexikaner, für die ihr Jungstar Hirving Lozano (35.) traf, lässt für den weiteren Turnierverlauf das Schlimmste befürchten: Zumal die deutschen Spieler schon in der ersten Halbzeit auch körperlich nicht in bester Verfassung zu sein schienen. Hinzu kamen eine erschreckende Unordnung und ein häufig miserables Defensivverhalten.

Hummels wütet: "Wurden gnadenlos ausgekontert"

"Wenn sieben oder acht Mann offensiv spielen, ist es klar, dass die offensive Wucht größer ist, als die defensive Stabilität", sagte Mats Hummels. "Das, was ich intern oft anspreche, fruchtet anscheinend noch nicht so ganz. Unsere Absicherung steht nicht gut. Oft sind nur Jerome und ich hinten. So haben sie uns heute gnadenlos ausgekontert." (Die Stimmen zum Spiel)

Toni Kroos ergänzte: "Wir haben in der ersten Halbzeit keine Lösungen gegen deren Spiel gefunden. Sie haben clever zugestellt und da Platz gelassen, wo sie es sich leisten konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, Mexiko wurde müde, die Räume größer. Aber wir haben kein Tor gemacht, Chancen für mindestens eins waren genügend da. Wir sind jetzt unter Druck, keine Frage. Wir müssen sechs Punkte holen."

Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Schweden am kommenden Samstag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) steht das DFB-Team unter Zugzwang. Die Südkoreaner treffen zuvor in ihrem ersten Turnierspiel am Montag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) auf Schweden. (Der WM-Spielplan auf einen Blick)

Die Niederlage vor 78.011 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion Luschniki von Moskau ist darüber hinaus ein schlechtes Omen: Die Weltmeister von 2006 (Italien) und 2010 (Spanien) schieden jeweils in der Vorrunde aus. Gleiches blüht der deutschen Mannschaft, sollte sie sich nicht zunächst gegen Schweden am kommenden Samstag in Sotschi erheblich steigern. Im Auftaktspiel war von den vollmundig abgegebenen Erklärungen jedenfalls nichts zu sehen. Die deutschen Spieler wurden ihren Ansprüchen nicht gerecht.

Kroos und Khedira im Zentrum überfordert

Die deutsche Elf präsentierte sich insgesamt erschreckend ideenlos in der Offensive und verwundbar in der Rückwärtsbewegung: Toni Kroos und Sami Khedira hatten den mexikanischen Kontern im Mittelfeldzentrum von Anfang an nichts entgegenzusetzen, insbesondere Joshua Kimmich auf der rechten deutschen Abwehrseite wurde immer wieder überspielt. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Ohrfeigen-Alarm! Mexikos irre Vorbereitung

Hätten die Mexikaner die sich zahlreich bietenden Chancen nach schnellen Gegenangriffen einen Tick konsequenter zu Ende gespielt, die Pausenführung hätte noch höher ausfallen können.

Löw bringt Reus für Khedira

Trotz des enttäuschenden Auftritts reagierte Löw nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. Erst nach einer Stunde brachte er Marco Reus für Khedira und richtete seine Mannschaft insgesamt offensiver aus.

Kurz darauf setzte Kimmich (65.) einen Fallrückzieher knapp über das Tor der Mexikaner - es war bis auf einen Lattenfreistoß von Kroos in der ersten Hälfte die bis dahin beste deutsche Chance.

Joker Brandt scheitert am Pfosten

Auf der Gegenseite lief der ehemalige Leverkusener Chicharito (70.) frei auf Manuel Neuer zu und hätte für die Vorentscheidung sorgen können, ließ sich aber vom heranstürmenden Mats Hummels in letzter Sekunde noch entscheidend aus dem Tritt bringen.

In der Schlussphase wechselte Löw auch noch Mario Gomez für Linksverteidiger Marvin Plattenhardt ein, Julian Brandt kam für den angeschlagenen Timo Werner - traf in der 89. Minute mit einem satten Schuss aus 18 Metern aber nur den Außenpfosten des mexikanischen Kastens.