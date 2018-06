Sami Khedira hat nach dem Scheitern der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde eingeräumt, dass das DFB-Team die Erdogan-Affäre unterschätzt habe.

"Dieses Thema hat man nicht ruhig bekommen", sagte der Weltmeister von 2014 in der Bild. "Das möchte ich aber nicht als Ausrede für unser Ausscheiden gelten lassen."

Der Mittelfeldspieler sprach sich ungeachtet des frühen Ausscheidens für die Fortsetzung der Arbeit von Bundestrainer Joachim Löw aus. "Er sollte bleiben, er hat jahrelang tolle Arbeit geleistet. Ich würde mir wünschen, dass Jogi weitermacht", sagte der 31-Jährige.

Khedira lässt Zukunft offen

Über seine eigene sportliche Zukunft in der Nationalmannschaft ist der Profi von Juventus Turin noch unschlüssig: "Ich muss erst alles aufarbeiten. Eine solche Entscheidung möchte ich nicht aus der Emotion heraus treffen."

Khedira ist von seiner eigenen Leistung bei der Weltmeisterschaft in Russland selbst am meisten enttäuscht. "Ich habe nicht die Leistung gebracht, die notwendig gewesen wäre und die ich selbst von mir erwartet hätte. Das muss ich mir vorwerfen. Meine Mitspieler und ich werden völlig zu Recht so hart kritisiert", sagte der ehemalige Stuttgarter.