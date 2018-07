Bayern-Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur scharfen Kritik von Uli Hoeneß Kritik an Mesut Özil geäußert.

"Ich bin immer nahe an Uli Hoeneß dran. Ich glaube, er mochte den Spieler Özil nie so gerne", sagte Rummenigge in Philadelphia.

Die Leistungen von Özil haben Hoeneß laut Rummenigge bereits seit Jahren missfallen: "Das ist ihm auf die Nerven gegangen, dass da so eine Rassismus-Nummer draus gestrickt wurde."

Vor dem Abflug des FC Bayern auf die USA hatte Hoeneß angesprochen auf Özils Rücktritt aus dem DFB-Team gepoltert: "Das ist für die deutsche Nationalmannschaft aus sportlichen Gründen prima. Für mich ist Mesut Özil seit Jahren ein Alibi-Kicker gewesen, der der deutschen Mannschaft überhaupt nicht geholfen hat."

Rummenigge kritisiert erneut DFB

Rummenigge selbst sieht es etwas differenzierter als Hoeneß: "In der Geschichte Özil gibt es viele Verlierer. Özil selbst, aber auch der DFB, der eine merklich schlechte Figur abgegeben hat."

Damit erneuerte der Bayern-Boss seine jüngst geäußerte Kritik am DFB.

Am Rande einer Ehrung für Jupp Heynckes hatte Rummenigge gesagt: "Mir fehlt im Moment die klare professionelle Handhabe der Krisensituation. Es wundert mich aber auch nicht, der DFB ist nur noch durchsetzt von Amateuren. Mir fehlt da die Fußball-Kompetenz."

Özil attackiert DFB-Präsident Grindel

Özil hatte am Sonntag in der Erdogan-Affäre sein monatelanges Schweigen gebrochen und war nach 92 Länderspielen aus dem DFB-Team zurückgetreten.

Der 29-Jährige holte dabei zu einem Rundumschlag gegen seine Kritiker, die Medien und den Deutschen Fußball-Bund (DFB), insbesondere gegen Präsident Reinhard Grindel aus.

Er kritisierte "Rassismus und fehlenden Respekt". Grindel unterstellte er "Inkompetenz".