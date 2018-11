Von der Volksfeststimmung beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft ließ sich auch Joachim Löw anstecken.

Während einer Übung ging der wie ein Popstar gefeierte Bundestrainer zu den Fans, klatschte mit ihnen ab und lächelte. Die meist jungen Anhänger kreischten vor Begeisterung. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) löste mit ihrer einstündigen Einheit in Berlin große Begeisterung unter den 5000 Fans aus und ein Versprechen ein.

Vor den schweren Nations-League-Spielen in den Niederlanden (Nations League: Niederlande - Deutschland, 13. Oktober, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und bei Weltmeister Frankreich (Nations League: Frankreich - Deutschland, 16. Oktober, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zeigte sie die nach dem WM-Desaster versprochene Fannähe.

Joachim Löw klatschte während des Trainings mit den begeisterten Kindern ab © SPORT1

"Es ist schön, die Tore wieder aufzumachen, die Begegnung mit den Fans zu haben. Das Wichtigste ist, dass die Kinder die Spieler aus der Nähe sehen", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Rande des Trainings im Hertha-Amateurstadion. Immer wieder brandete dabei Applaus auf, mit Sprechchören wurden Löw und die 18 Spieler um Kapitän Manuel Neuer gefeiert. Die Profis bedankten sich mit Autogrammen und Fotos.

Löw kündigt harte Arbeit an

Thomas Müller betrat mit 16-minütiger Verspätung als erster Spieler den Rasen im Schatten des Olympiastadions. Die kleine Verzögerung war auf den großen Andrang zurückzuführen.

Jerome Boateng, Nico Schulz, Timo Werner und Brandt schrieben während der Einheit Autogramme. Das Quartett trainierte im Mittelteil des Trainings individuell.

ANZEIGE: Jetzt das DFB-Trikot holen - hier geht's zum Shop

Im Anschluss absolvierte das DFB-Team eine ernsthafte Einheit. "Wir werden keine Show machen, sondern zeigen, dass wir richtig arbeiten vor so einem Spiel", hatte Löw schon am Dienstagmittag beim Treffpunkt am Luxushotel Das Stue angekündigt.

Im Anschluss an die Trainingseinheit ging Löw mit zufriedener Miene in die Kabine. "Sehr zufrieden" sei er, sagte der Bundestrainer auf Nachfrage von SPORT1.

Goretzka noch nicht in Berlin

Löw konnte allerdings nur auf einen reduzierten Kader zurückgreifen. Leon Goretzka war aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel noch nicht nach Berlin gereist, Torhüter Kevin Trapp und Jonas Hector blieben im Hotel.

Das öffentliche Training soll keine einmalige Angelegenheit nach dem WM-Debakel in Russland bleiben. Bierhoff kündigte für den November eine Wiederholung an.

ANZEIGE: Die UEFA Nations League live bei DAZN - jetzt Gratis-Monat sichern!

Am 15. November trifft die DFB-Auswahl in Leipzig auf Russland, vier Tage später folgt das Rückspiel in der Nations League gegen die Niederlande in Gelsenkirchen.

Bierhoff: "Müssen uns gegenüber den Fans öffnen"

"Es war eine Erkenntnis, dass wir die Begegnung mit den Fans schaffen müssen, auch wenn es hier leider nur 5000 sind. Das ist auf 80 Millionen gerechnet ja nicht viel", sagte Bierhoff. Löw betonte, dass es "Teil unserer Selbstkritik war, dass wir gesagt haben, wir müssen uns gegenüber den Fans wieder öffnen."

Die Hälfte der rund 5000 kostenfreien Tickets wurde über den Berliner Fußball-Verband verteilt, der Rest war über den DFB erhältlich.