Vor dem abschließenden Nations-League-Spiel gegen die Niederlande ist ein Trio um Marco Reus ins Mannschaftstraining der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Der Dortmunder Reus trainierte nach seiner Mittelfußprellung am Samstag zusammen mit dem Team.

Auch der beim 3:0-Sieg gegen Russland mit einer Knöchelprellung ausgewechselte Jonas Hector war wieder mit von der Partie. Mit dabei war auch Toni Kroos, der in Absprache mit dem Bundestrainer erst am Freitag zum DFB-Team gestoßen war.

Draxler fehlt auch gegen Niederlande

Julian Draxler wird hingegen nicht mehr nachreisen und stattdessen bei Paris Saint-Germain bleiben. Das bestätigte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff am Samstag.

Der 25 Jahre alte Profi von Paris Saint-Germain wird wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht mehr zum Team stoßen. Draxler hatte deswegen schon das Länderspiel am Donnerstag in Leipzig gegen Russland verpasst.

Deutschland steht in der Nations League bereits vor dem letzten Spiel gegen die Niederlande (Nations League: Deutschland - Niederlande, Montag 20.45 Uhr im LIVETICKER) als Absteiger aus der Liga A fest, kämpft gegen den Erzrivalen aber noch um eine bessere Ausgangsposition für die Auslosung der Gruppen der EM-Qualifikation.