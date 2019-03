Am Mittwoch testet das DFB-Team in Wolfsburg (Testspiel: Deutschland - Serbien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Serbien. Mit gleich drei Neulingen geht Bundestrainer Joachim Löw in die ersten Länderspiele des Jahres.

Am Dienstag äußert sich Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff zu den Entwicklungen der vergangenen Wochen mit der Ausbootung von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller und den anstehenden Länderspielen. Auch Julian Brandt wird der Presse Rede und Antwort stehen.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 14 Uhr im LIVETICKER.

+++ PK verzögert sich +++

Noch ist niemand auf dem Podium zu sehen. In wenigen Minuten wird es aber los gehen.

+++ Veränderungen bei Rückennummern +++

Nach dem Aus des Bayern-Trios im DFB-Team hat sich auch bei den Rückennummern einiges verändert. So trägt nun Jonathan Tah die alte Nummer von Hummels. Alle neuen Entwicklungen finden Sie hier.