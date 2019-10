Die deutsche Nationalmannschaft hat offenbar den nächsten Ausfall zu beklagen.

Torjäger Serge Gnabry vom FC Bayern fällt laut Bild für das EM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams in Estland (EM-Qualifikation: Estland - Deutschland, 20.45 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig aus.

Den Angreifer plagen demnach muskuläre Probleme. Ob der 24-Jährige eine längere Pause einlegen muss, war zunächst offen.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Gnabry hat in elf Länderspielen zehn Tore erzielt. Beim 2:2 im Testspiel gegen Argentinien am Mittwoch brachte Gnabry die deutsche Mannschaft in Führung und bereitete den zweiten Treffer durch Kai Havertz vor.