Deutschland ist in der Gruppe C fast schon zum Siegen gezwungen. (SERVICE: Die Gruppen der EM-Qualifikation)

Bildergalerie Die Kapitäne der deutschen Nationalmannschaft 21 Bilder

Durch den Dreikampf an der Tabellenspitze darf sich die DFB-Auswahl beim Gastspiel in Estland (EM-Qualifikation: Estland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) keine Blöße geben. An der Tabellenspitze liefert man sich ein enges Rennen mit den Niederlanden, die den direkten Vergleich für sich entschieden haben.

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Dazu lauern die überraschend starke Nordiren nur auf einen Ausrutscher der Teams vor ihnen. Mit zwölf Punkten liegt das Team von der Insel vor dem Spieltag punktgleich mit den Niederlanden und Deutschland auf Rang drei. Allerdings haben die Nordiren ein Spiel mehr absolviert.

Drei Punkte fest eingeplant

Allerdings stellen die Esten kein unüberwindbares Hindernis für das Team von Bundestrainer Joachim Löw dar. Erst im Juni hatte man den Gegner im Heimspiel mit 8:0 förmlich deklassiert. Daher ist der Optimismus auch groß im DFB-Troß.

"Ohne hochnäsig zu sein: Wir müssen drei Punkte holen. Ziel ist, erst gar keine Zweifel aufkommen zu lassen. Wir sollten von der ersten Sekunde an deutlich machen, dass es eigentlich nur ein Ergebnis gibt und diese drei Punkte einsammeln", formulierte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Freitag auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund den Anspruch an den Betriebsausflug ins Baltikum.

Auch die Spieler zeigten sich auf der DFB-Pressekonferenz vor dem Abflug zuversichtlich. "Wir sind alle locker, lässig drauf" sagte Serge Gnabry über die interne Stimmung. Im nächsten Satz warnte er aber zugleich vor zu viel Lockerheit. "Wir wissen, dass man den Gegner nicht unterschätzen darf. Wenn man einmal die Nuss geknackt hat, das erste Tor gemacht hat, öffnet sich das Spiel."

Estland mit erstem Erfolgserlebnis

Zumal die Esten am vergangenen Spieltag gegen Estland immerhin ein kleines Erfolgserlebnis feiern konnten. Gegen Weißrussland erkämpfte sich der Gruppenletzte seinen ersten Punkt in der aktuellen EM-Qualifikation.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Allerdings hat das auch viel Kraft gekostet. Estlands Trainer Karel Voolaid hatte daher bereits nach dem Spiel Veränderungen in der Aufstellung gegen Deutschland angekündigt. "Wir werden die Mannschaft auf einigen Positionen verändern. Gegen Deutschland werden wir dringend eine frische Mannschaft brauchen."

Deutschland mit neuem Gesicht

Aber auch Deutschland wird ein anderes Gesicht zeigen als im Freundschaftsspiel gegen Argentinien. Während Julian Brandt, Emre Can, Luca Waldschmidt und Robin Koch wohl wieder die Bank droht, werden Manuel Neuer, Marco Reus, Timo Werner und Ilkay Gündogan wahrscheinlich in die Startelf zurückkehren.

Bildergalerie So viel Freiburg steckt im DFB 19 Bilder

Zudem muss Löw weiterhin auf Matthias Ginter, Jonas Hector, Jonathan Tah, Nico Schulz, Toni Kroos, Leon Goretzka und Leroy Sane verzichten, die sich allesamt verletzt abgemeldet haben.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Estland: Igonen – Teniste, Tamm, Mets, Pikk – Käit – Ojamaa, Antonov, Zenjov, Kreida – Sorga

Deutschland: Neuer – Klostermann, Süle, Stark, Halstenberg – Kimmich, Havertz, Gündogan – Werner, Gnabry, Reus

So können Sie die Deutschland - Argentinien LIVE verfolgen:

TV: RTL

Stream: TVNOW

Ticker: SPORT1