Nach dem Klassiker gegen Argentinien geht es nun am Sonntag in Estland wieder um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation. (EM-Qualifikation: Estland - Deutschland, Sonntag ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Bereits vor dem Abflug standen Marco Reus, Serge Gnabry und Kai Havertz den Journalisten auf einer Pressekonferenz Rede und Antwort.

Dabei zeigten sich die Spieler zuversichtlich. "Wir sind alle locker, lässig drauf" sagte Serge Gnabry über die interne Stimmung. Im nächsten Satz warnte er aber zugleich vor zu viel Lockerheit. "Wir wissen, dass man den Gegner nicht unterschätzen darf. Wenn man einmal die Nuss geknackt hat, das erste Tor gemacht hat, öffnet sich das Spiel."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ließ bereits vor der Journalistenrunde keinen Zweifel am Ziel des Betriebsauflugs nach Estland aufkommen. "Ohne hochnäsig zu sein: Wir müssen drei Punkte holen. Ziel ist, erst gar keine Zweifel aufkommen zu lassen. Wir sollten von der ersten Sekunde an deutlich machen, dass es eigentlich nur ein Ergebnis gibt und diese drei Punkte einsammeln", gab er am Freitag auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund zu Protokoll.

Auf der obligatorischen Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel stellen sich nun Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Journalisten.

Die Pressekonferenz im SPORT1-Ticker:

+++ Neuer über ter Stegen +++

"Das Verhältnis ist völlig in Ordnung, genauso wie zu Bernd Leno und Kevin Trapp. Es gibt nichts zu vermelden, es gab auch kein Gespräch."

+++ Neuer über ein mögliches Karriereende beim DFB nach der EM +++

"Es gibt nichts zu verkünden. Ich bin fit und fühle mich wohl."

+++ Neuer über Gegner Estland +++

"Ich erwarte von uns eine hochkonzentrierte Leistung. Gegen die Estland brauchen wir eine gute Raumaufteilung und ein gutes Passspiel. Sie werden sehr tief stehen."

+++ In wenigen Augenblicken geht´s los +++

Der Presseraum ist bereits gefüllt, die Journalisten warten auf die Protagonisten auf dem Podium. Jeden Moment startet die Pressekonferenz.