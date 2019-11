Am letzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe C empfängt die DFB-Elf in der Commerzbank-Arena Nordirland. (EM-Qualifikation: Deutschland - Nordirland, Dienstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das Ticket für die EM ist für die Deutschen bereits gebucht. Mit einem 4:0 gegen Weißrussland hat die Nationalmannschaft einen Spieltag vor Schluss die erwartete Qualifikation zu Europameisterschaft 2020 geschafft.

Im letzten Spiel kann sich das DFB-Team (18 Punkte) nun sogar aus eigener Kraft noch den Gruppensieg sichern, da der bisherige Spitzenreiter Niederlande (16) nicht über ein 0:0 in Nordirland hinaus kam.

Nordirland hingegen muss nun als Dritter auf die Playoffs im März 2020 hoffen. (SERVICE: Tabelle der EM-Qualifikation)

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz mit Bundestrainer Joachim Löw und Mittelfeldspieler Toni Kroos im LIVETICKER:

+++ Kroos über Einstellung +++

"Wir waren Titelverteidiger, aber das heißt erstmal nichts. Vielleicht waren wir damals schlechter als wir gemacht wurden, vielleicht sind wir jetzt besser als wir gemacht werden. Das werden wir in den März-Spielen sehen. In den Spielen direkt vor dem Turnier ist es wichtig, alle an Bord zu haben, die auch für das Turnier eingeplant sind."

+++ Kroos über Gruppensieg +++

"Wenn es völlig wurscht wäre, könnten wir heute nach Hause fahren. Bezüglich der Lose ist es immer ein Hin und Her. Die Platzierung als Gruppenerster ist eher wichtig fürs Gefühl und nicht für die Auslosung."

+++ Kroos über veränderte Formationen +++

"Natürlich ist es ideal, wenn du zehn Spiele vor einem Turnier mit der gleichen Formation spielst, aber das ist nicht möglich. Wir hatten jetzt viele Ausfälle, aber das kann bei einem Turnier auch immer mal sein. Daher ist auch das Spiel mit veränderter Aufstellung wichtig, um Abläufe einzuspielen. Wir haben noch fünf Spiele bis zum ersten Gruppenspiel. Das sind nicht viele, daher müssen wir jede Minute nutzen."

+++ Kroos über Umbruch +++

"Das Potenzial sieht man, da ist eine Menge da. Ein Umbruch hat es an sich, dass nicht immer alles funktioniert. Aber er war nötig und ich denke, der Trainer hat da auch gute Entscheidungen getroffen. Wir haben innerhalb des letzten Jahres Fortschritte gemacht. Viele haben sich verbessert, ob wir im nächsten Jahr so gut sind, dass wir ganz vorne dabei sind, wird man sehen. Da sind auch auch die Spiele im März entscheidend. Wenn wir weit kommen, werden wir große Gegner haben. Allgemein sind wir auf einem vernünftigen Weg, die Qualifikation haben wir souverän geschafft. Ich habe insgesamt ein gutes Gefühl."

+++ Kroos über Kimmich +++

"Ich habe in Madrid auch einen großen Giftzwerg hinter mir. Ab dem ersten Spiel seit der WM spielt Jo auf der Sechs. Er kann unangenehm für den Gegner sein und es Fußballerisch auch gut lösen. Es war für mich keine Überraschung, dass es gut funktioniert. Es ist ein Bereich, der extrem wichtig ist, um Spiele zu gewinnen. Daher hoffe ich, dass wir uns dort immer besser einspielen und Erfolge holen."

+++ Kroos über seinen Film +++

"Aufgrund der Reaktionen und der Zuschauerzahlen im Kino ist es sehr positiv. Ob sich die Meinung der Leute geändert hat, müsste man die Leute selbst fragen. In der Mannschaft haben wir nicht groß darüber gesprochen. Ich weiß, dass einige ihn gesehen haben. Der Film ist für den Fan gemacht, der nicht so sehr hinter die Kulissen gucken kann."

+++ Kroos über Zuschauerschwund +++

"Ich nehme das gar nicht so extrem wahr, nicht um das Thema schönzureden. Als wir uns in Gladbach auf der Ehrenrunde bei den Fans bedankt haben, bekamen wir extrem positives Feedback. Von außen steht das immer noch unter dem Stern von 2018. Als Mannschaft müssen wir uns da wieder zurückkämpfen, da sind wir mittendrin. Am Ende der Tage muss jeder selbst entscheiden, ob er ins Stadion geht. Aber ich finde nicht, dass unsere Leistungen dagegen sprechen. Ich denke, wir als Mannschaft tun alles dafür, dass die Menschen ins Stadion kommen."

+++ Kroos legt los +++

"Wir wollen das Spiel gewinnen, das ist nicht sonderlich überraschend. Dass wir jetzt noch zusätzlich die Chance haben, Erster zu werden, ist das noch ein zusätzlicher Tick Motivation. Wir müssen das Spiel so annehmen, dass wir es gewinnen", sagt Kroos.

+++ Löw und Kroos vor dem EM-Qualispiel gegen Nordirland+++

Vor dem EM-Qualispiel gegen Nordirland äußern sich Bundestrainer Joachim Löw und Mittelfeldroutinier Toni Kroos über die Situation und alle Pläne.