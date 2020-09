Nachdem die deutsche Nationalmannschaft am ersten Spieltag der Gruppenphase der Nations League gegen Spanien einen späten Ausgleich hinnehmen musste, peilt sie am Sonntag gegen die Schweiz den ersten Sieg an (Nations League: Schweiz - Deutschland am Sonntag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Es gilt zu verhindern, bei der Auslosung zur WM-Qualifikation 2022 in Lostopf 2 abzurutschen. Derzeit ist die DFB-Elf in der Weltrangliste noch das zehntbeste europäische Team, was für Lostopf 1 reichen würde. Dieser Platz ist aber alles andere als sicher.

Auch die Schweizer müssen punkten, nachdem sie zum Auftakt gegen die Ukraine mit 1:2 verloren haben. Vorab stellten sich Bundestrainer Joachim Löw und Leroy Sané den Fragen der Journalisten.

Die Pressekonferenz im LIVETICKER:

+++ Löw: Stand in der Mannschaft +++

"Diejenigen, die von Anfang an gespielt haben, haben regeneriert. Das Spiel hat Spuren hinterlassen. Es gab keine größeren Verletzungen. Laut der Ärzte sind alle Spieler einsatzbereit."

+++ DFB-Gegner in der Nations League +++

Den ersten Sieg gegen Spanien hat die Nationalmannschaft durch den späten Gegentreffer zum 1:1 aus der Hand gegeben. In der Nations League trifft das DFB-Team in der Gruppe 4 der Liga A am Sonntag auf die Schweiz und später noch die Ukraine.

+++ Herzlich willkommen +++

Guten Tag und herzlich willkommen zur die Pressekonferenz mit DFB-Trainer Joachim Löw und Leroy Sané. Um 16.45 Uhr soll es losgehen.