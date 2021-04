Nachdem Hansi Flick kundgetan hat, dass er den FC Bayern nach dem Ende der Saison verlassen will, gehen viele davon aus, dass es ihn zum DFB ziehen wird.

Auch Bayern-Leader und Nationalspieler Joshua Kimmich würde es begrüßen, wenn Hansi Flick neuer Bundestrainer wäre.

Laut Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff habe die Abschiedsankündigung von Flick die Situation für den DFB aber nicht verändert – offiziell zumindest.

"Auch in diesem Fall gilt: Solange ein Trainer in einem laufenden Vertragsverhältnis ist - und das ist nach meinem Verständnis bei Hansi Flick und dem FC Bayern nach wie vor der Fall -, sprechen wir ihn nicht aktiv an", sagte Bierhoff dem kicker.

DFB-Präsident: "Daran hat sich nichts geändert"

Dennoch ließ er durchblicken, dass Flick natürlich ein Kandidat ist. "Dass Hansi beim DFB eine riesige Wertschätzung genießt, ist ja keine Überraschung mehr", schwärmte Bierhoff.

DFB-Präsident Fritz Keller schlägt in dieselbe Kerbe und erklärte noch einmal: "Wir haben gesagt, dass wir keinen Trainer aus einem vorhandenen Vertrag rausholen. Daran hat sich nichts geändert."