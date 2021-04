Hansi Flick redet Klartext!

Der Trainer des FC Bayern München hat nach dem 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg angekündigt, den Verein nach der Saison verlassen zu wollen.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", erklärte er nach dem Spiel am Sky-Mikrofon. Der Rekordmeister muss diesem Wunsch allerdings noch zustimmen, Flicks Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2023. (Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass mit Armin Veh und Urs Meier am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Flick: "Natürlich ist der DFB eine Option"

Flick weiter: "Ich habe mich entschlossen, dass ich das der Mannschaft nach diesem wichtige Sieg mitteile. Mir war wichtig, dass die Mannschaft es zuerst von mir erfährt."

Der 56-Jährige erklärte weiter, er sei absolut begeistert von seinem Team und sie hätten knapp zwei Jahre sehr gut zusammengearbeitet. "Ich bin froh, dass es die Gelegenheit gab, solch eine Mannschaft zu trainieren. Das ist meine Entscheidung, die ich nach reichlich Überlegung beschlossen habe."

Die Gründe für seinen Wunsch wollte Flick nicht preisgeben: "Das sind Dinge, die ich intern mit den Verantwortlichen besprochen habe. Das bleibt jetzt auch erstmal intern."

Seine Zukunft stünde aber noch nicht fest. "Die Zukunft ist überhaupt nicht klar. Es gab noch kein Gespräch, was das betrifft. Wir hatten eine wichtige Phase. Natürlich ist der DFB eine Option, die sich jeder Trainer überlegen muss. Ich muss das jetzt aber auch erstmal verdauen. Die letzten Wochen waren für mich nicht ganz easy. Es war ein Prozess es dem Verein und dann auch der Mannschaft heute zu sagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."