Bundestrainer Joachim Löw sieht seine "unmittelbare Vorbereitung" auf die EM durch das Führungsbeben im Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht beeinträchtigt, hat die Geschehnisse aber mit großem Unbehagen verfolgt.

"Ich beobachte das, diese Unruhe ist sehr bedauerlich", sagte der 61-Jährige am Donnerstagabend in der ARD am Rande des DFB-Pokal-Endspiels in Berlin zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. "Ich freue mich, wenn es im Sommer endlich mit der Europameisterschaft losgeht."

Die DFB-Pokal-Analyse zum Finale am Freitag ab 20.15 Uhr im TV auf SPORT1 und im Livestream

Anzeige

Auch im Verband müsse der Fokus künftig wieder auf den Sport gerichtet werden: "Jugend und Amateure warten seit Monaten darauf, wieder spielen zu dürfen. Es muss endlich wieder um den Fußball gehen, das ist die Aufgabe, da ist der DFB gefordert."

Verbandspräsident Fritz Keller hatte am Dienstag seinen Abtritt für kommenden Montag im Anschluss an eine Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht angekündigt.

Der CHECK24 Doppelpass mit Kevin Großkreutz, Patrick Helmes und Friedhelm Funkel am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Damit zog er die Konsequenz aus dem von ihm verursachten Nazi-Eklat, der allerdings nur die Eskalation eines seit langem schwelenden Streits in der DFB-Spitze war.

Löw über Keller-Rücktritt und DFB-Präsidenten-Amt

Neben Keller werden kurz- und mittelfristig auch Generalsekretär Friedrich Curtius, Schatzmeister Stephan Osnabrügge sowie Amateur-Vize Rainer Koch die Kommandobrücke verlassen.

Löw selbst, so der Bundestrainer in der ARD schmunzelnd, stehe "keineswegs" für die Keller-Nachfolge zur Verfügung, die Suche für dieses "schwierige Amt" verfolge er mit Interesse.

In den Gedanken von DFB-Direktor Oliver Bierhoff indes spielt ein Posten in der neuen Führung "keine Rolle", sagte der 53-Jährige bei Sky: "Es ist eine ganz schwierige Aufgabe zur Zeit. Es gilt, wieder Gräben zuzuschütten und Brücken zu bauen. Ich freue mich, weiter im operativen Geschäft tätig zu sein."

Verband und Leistungssport könnten künftig "Kontinuität und Ruhe" gut gebrauchen, so Bierhoff.